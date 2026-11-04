'Sevdan Bir Ateş' yeni bölümüyle bu akşam SHOW TV'de

SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını CNP Film’in üstlendiği 'Sevdan Bir Ateş' dizisinde Murat Ünalmış (Mirza) ve Özge Özacar (Leyla) başrolleri paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda; Gökçe Eyüboğlu (Mihre), Sitare Akbaş (Destan), Taner Rumeli (Yaman), Sezin Bozacı (Macide), Yeşim Gül (Vuslat), İsmail Hakkı (Cici), Beyti Engin (İrfan), Evren Duyal (Mukaddes), Hande Canpolat (Miray), Yusuf Gökhan Atalay (Tesbihçi), Soydan Soydaş (Faysal), Sermet Yeşil (Nasim), Ceren Taşçı (Fidan), Aslıhan Karalar (Ceren), Yiğit Yalkın (Sefa), Dorukcan Sarıduman (Akif), Süleyman Felek (Mahmut), Azra Sare (Esma), Melih Kırkbir (Ateş), Kayra Sır (Ahu), Ege Gönülal (Yağız), Beyza Karabacak (Hüma) ve Okday Korunan (Çakır) yer alıyor.

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'Sevdan Bir Ateş'in 9'uncu bölümünde; Kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Mirza, ondan yıllarca mahrum bırakıldığı için Leyla’yı affedemez. Leyla ise geçmişte kendisine inanmayan Mirza’ya karşı boşanma kararından vazgeçmez. Mirza, Hüma’nın kızı olduğunu artık herkese ilan eder; kurban kestirip hayırlar yaparak yıllardır özlemini çektiği babalığın sevincini yaşar. Ancak bu mutluluğun yanında büyük bir öfke de vardır. İlk DNA testinin değiştirildiğini anlayan Mirza, bunun hesabını sormak için Vuslat, Destan ve Macide’nin karşısına dikilir. Mirza’nın gerçeği kimin sakladığını bulmaya kararlı olması konakta korku yaratırken, Hüma’nın kayboluşu başta Mirza ve Leyla olmak üzere herkes için büyük bir endişeye neden olur. Öte yandan Tespihçi ile Faysal’ın yollarının kesişmesi, Mirza’yı hiç beklemediği bir gerçeğin izine sürükler. Hüma’nın bebeğinde saklanan anahtar sayesinde gizemli bir kutuya ulaşan Mirza, içinden Leyla’nın yıllardır korktuğu silahı çıkarır. Silahı Leyla’nın önüne koyduğunda artık suskunluğun sonuna gelinmiştir. Leyla’nın sonunda anlatacağı gerçekler, Mirza’nın bugüne kadar inandığı her şeyi altüst edecek ve onu hayatının en ağır yüzleşmesine sürükleyecektir.

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'Sevdan Bir Ateş', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!