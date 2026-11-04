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        Haberler Dünya ABD'de ilklere sahne olan seçim

        ABD'de ilklere sahne olan seçim

        Dünyanın yakından takip ettiği ABD ara seçimleri, Demokratların hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da çoğunluğu elde etmesiyle sonuçlandı. ABD Başkan Trump'ın siyasi geleceği açısından da önem taşıyan seçimler, ABD tarihinde ilk kez yaşanan gelişmelere de sahne oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 10:36 Güncelleme:
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        ABD'de ilklere sahne olan seçim

        ABD'de Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminde düzenlenen ara seçimlerde ilk sonuçlar, Kongre'nin dengesinin değişeceğini gösterirken, aynı zamanda ülke genelinde temsil noktasında birçok ilk yaşandı.

        ABD halkı, Kongre'de yeni düzenin yanı sıra 36 eyalette valileri belirlemek ve yerel meclisler için sandık başına gitti.

        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama Haberi Görüntüle

        Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Cumhuriyetçiler hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da çoğunluğu kaybetti.

        Ancak sandıktan sadece Kongre'nin yeni düzeni değil, ABD siyasi tarihi için de birçok ilk çıktı.

        ERKEN OYDA KATILIM REKORU KIRILDI

        Ülkede birçok eyalette yürütülen ve farklı tarihlerde başlayan erken oy kullanma sürecinde katılım rekoru kırıldı.

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        Seçimlere ilişkin veriler yayımlayan Florida Election Lab'in raporuna göre 210 milyon civarı kayıtlı seçmeni bulunan ülkede yaklaşık 59 milyon kişi erken oy kullandı.

        Böylelikle, 2022 ara seçimlerindeki 45,9 milyonluk erken oy rekoru aşıldı.

        ABD'de kritik ara seçim!
        ABD'de kritik ara seçim! Haberi Görüntüle

        NEW JERSEY, TEMSİLCİLER MECLİSİ'NE MÜSLÜMAN ÜYE GÖNDERİYOR

        New Jersey eyaletinin 12. seçim bölgesinde de bir ilke imza atıldı.

        Cumhuriyetçi rakibi Gregg Mele'yi yenen Demokrat Adam Hamawy, eyalet tarihindeki ilk Müslüman Temsilciler Meclisi üyesi olacak.

        TEMSİLCİLER MECLİSİ'NE İLK SİYAHİ BAŞKAN

        Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar'ın çoğunluğu sağlamasıyla, Meclis'teki Demokratlar'ın lideri Hakeem Jeffries de ülkenin yeni Temsilciler Meclisi başkanı olarak görev yapacak.

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        Jeffries, ülke tarihinde Temsilciler Meclisi başkanı olarak görev alan ilk siyahi olacak.

        KANSAS'A 94 YIL SONRA İLK DEMOKRAT SENATÖR

        Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu eyaletlerden Kansas'ta resmi olmayan sonuçlara göre, Demokratların adayı Adam Hamilton Senatörlük yarışını önde kazandı.

        Hamilton, eyalet tarihinde 94 yılın ardından senatör olarak seçilen ilk Demokrat aday oldu.

        ABD'NİN İLK SİYAHİ KADIN VALİSİ

        Georgia eyaletinde Demokrat aday Keisha Lance Bottoms, ABD'nin ilk siyahi kadın valisi seçildi.

        Bottoms, resmi olmayan sonuçlara göre eyaletin ilk siyahi kadın valisi olurken, eyaletin yönetimi 24 yıl sonra ilk kez Cumhuriyetçilerden Demokratlara geçmiş oldu.

        Cumhuriyetçi Rick Jackson'a karşı üstünlük sağlayan Demokrat Parti adayı Bottoms, Georgia eyaletinde vali seçilen ilk kadın ve ilk siyahi olarak tarihe geçti.

        Daha önce eyaletin en büyük kenti Atlanta'da belediye başkanlığı yapmış bir isim olan Bottoms, aynı zamanda ABD tarihinin de ilk siyahi kadın valisi olmayı başardı.

        MAİNE'DE 1995'TEN BU YANA İLK DEMOKRAT SENATÖR

        Maine'deki ara seçimlerde galip çıkan Senatör adayı Troy Jackson, eyalette 1995'ten bu yana senato koltuğu kazanan ilk Demokrat oldu.

        SOUTH CAROLINA'DA 28 YIL SONRA İLK

        Yine resmi olmayan sonuçlara göre, ABD'de Cumhuriyetçiler'in güçlü olduğu South Carolina eyaletinde Demokrat aday Annie Andrews, eyalette 28 yıl sonra seçilen ilk Demokrat senatör oldu.

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        FLORIDA'YA İLK SİYAHİ VALİ

        ABD'de "çekişmeli eyaletler" arasında bulanan Florida'da valilik seçimlerinde bir ilk yaşandı.

        Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi Byron Donalds, Demokrat rakibi David Jolly'i geride bırakarak, eyaletin ilk siyahi valisi olarak seçildi.

        TEXAS'A LATİN KÖKENLİ İLK KADIN VALİ

        Texas'taki valilik seçimlerinde, hem eyaleti "kalesi" olarak gören Cumhuriyetçiler için bir yenilgiye hem de eyaletin tarihinde bir ilke imza atıldı.

        Sandıkta Cumhuriyetçi rakibi Greg Abbott'u yenen Demokrat Gina Hinojosa, eyalet tarihinde Latin Amerika kökenli ilk kadın vali olarak seçildi.

        ESKİ İÇİŞLERİ BAKANI, ÜLKENİN İLK YERLİ KADIN VALİSİ OLDU

        Eski Başkan Joe Biden döneminde İçişleri Bakanı olarak görev yapan Deb Haaland, New Mexico eyaletindeki valilik yarışını önde tamamladı.

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        Haaland, böylece ülke tarihinde eyalet valiliği görevine seçilen ilk yerli kadın oldu.

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