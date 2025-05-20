Asya’nın en iyi kadın şefi İstanbul'da
2025 Asya'nın En İyi Kadın Şefi seçilen Taylandlı Şef Tam Chudaree Debhakam, Guest Chef Dinner serisi kapsamında İstanbul'daydı...
Vakko L’Atelier, dünya gastronomisinin en prestijli kadın şeflerini ağırladığı Guest Chef Dinner serisini başlattı.
Etkinlik serisinin ilk konuğu, iki Michelin yıldızlı Baan Tepa restoranının kurucusu ve 2025 Asya’nın En İyi Kadın Şefi seçilen Taylandlı Şef Tam Chudaree Debhakam oldu.
9-10-11 Mayıs tarihlerinde Vakko Hotel & Residence Nişantaşı’nda gerçekleşen buluşmada Şef Tam, Bangkok’tan getirdiği seçkin malzemeleri, Türkiye’ye özgü ürünlerle harmanlayarak yalnızca bu etkinliğe özel bir tadım menüsü hazırladı.
Tayland mutfağının geleneksel tatlarını modern pişirme teknikleriyle yeniden yorumlayan Şef Tam, sürdürülebilir gastronomi yaklaşımını İstanbul’a taşıdı.
Öte yandan dünya çapında etkili kadın şefler İstanbul'a gelmeye devam devam edecek.
Haziran ayında serinin ikinci konuğu, Latin Amerika’nın en prestijli gastronomi ödüllerine sahip Brezilyalı şef Manu Buffara olacak.
2022 yılında 50 Best Academy tarafından Latin Amerika’nın En İyi Kadın Şefi seçilen Buffara, The Best Chef Awards dünya sıralamasında 21. sırada yer alırken; restoranı Manu, Latin Amerika’nın En İyi 50 Restoranı listesinde bulunuyor.
Yalnızca başarılı bir şef değil, aynı zamanda sürdürülebilir gastronomi alanında da öncü bir figür olan Buffara, yerel topluluklarla iş birliği yaparak kentsel bahçeler yaratıyor ve bu vizyonunu mutfağına da yansıtıyor.