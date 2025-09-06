Dünya mutfağının 20 büyüleyici durağı
Bugünkü sorumuz şu: Bir şehri harika diye tanımlamak için o şehirde ne olması gerekir?
Yaşayanların mutlu olmasını, misafirperver olmasını, tüm yollarının yürünebilir olmasını, gece hayatının renkliliğini ve daha pek çok güzel özelliği saysak da bir şehir yemeği olmadan hiçbir şey değildir. Sokak yemeklerinden kaliteli restoranlara, aile işletmelerinden son teknoloji mutfaklara kadar, yeme ve içme şehirlerdeki yerel kültürün bel kemiğidir ve çoğu kişinin seyahat nedenidir.
Time Out dünyanın mutfak başkentlerini belirlemek için, dünyanın dört bir yanından binlerce kişiyle yaşadıkları yerlerdeki yemeklerle ilgili anket yapmış. Yerel halktan; kalite, uygun fiyat ve aile dostu olmasından deneysel olmasına kadar 18 farklı kritere göre şehirlerinin yemek kültürünü değerlendirmelerini istemiş. Time Out'un kendi editörleri, eleştirmenleri ve şefleri de görüş bildirmiş. Her ülke için yalnızca en yüksek puan alan şehir listeye dahil edilmiş.
Listedeki 20 şehrin her birinde, eski usul ve yeni usul yemeklerin en iyileri var. Yani yemeyi ve gezmeyi seviyorsanız okumaya devam edin. Gezegenin en iyi yemek yenecek şehirleri hangileri? Şimdiden afiyet olsun.
New Orleans, ABD
New Orleans; Fransız, İspanyol, Vietnam, Afrika ve daha birçok kültürün etkilerini barındıran zengin bir mutfak tarihine sahip. Zarif ve ikonik Antoine's'tan bir mahalle restoranı olan Parkway Bakery & Tavern'e kadar uzanan olağanüstü yemek deneyimleri bu şehri benzersiz kılar. Şehrin dört bir yanındaki mekanlarda geleneksel yemekleri deneyebilirsiniz; örneğin Senegal lezzetlerini Dakar Nola'da, Meksika lezzetlerini Acamaya'da ve Hint lezzetlerini Saffron'da tadabilir, ödüllü restoranları keşfedebilirsiniz. Yılın herhangi bir zamanında New Orleans'ın tadını çıkarmak için Liuzza's by the Track'te bir kase doyurucu gumbo yiyin.
New Orleans sakinlerinin %93'ü restoranlar ve dışarıda yemek yeme konusunda şehre yüksek puanlar verdi. Yemek uzmanları ve eleştirmenler de yüksek puanlama yapınca ve fiyatlar da makul olunca New Orleans'ın zirveye yerleşmesi zor olmadı.
Bangkok, TAYLAND
Bangkok'taki Çin Mahallesi dünyanın en büyük Çin mahallelerinden biri. Çin Mahallesi'nin sokaklarında gezin, lezzetli görünen ve kalabalık çeken yerleri bulun, saat 14 gibi noodle siparişi verip yiyin. En iyi noodle tabağı o saatte çıkar. Efsanevi sokak yemeği mekanı Hai SomTam Convent'de birinci sınıf lezzetli yeşil papaya salatası ve ızgara et ya da yapışkan pirinç ve ızgara tavuk muhteşem.
Yerel halkın %86'sı hızlı pratik, çeşitli ve lezzetli olarak tanımladıkları Bangkok yemeklerini “iyi” veya “harika” olarak değerlendirirken, yemek uzmanları en yüksek oyu Bangkok'a verdi. Böylece Bangkok ikinci sıraya yerleşti.
Medellín, KOLOMBİYA
Medellín'de her bütçeye uygun zengin yemek seçenekleri bulunabilir. La Placita de Flórez pazarını gezerek propikal meyve çerimoyanın tazesini, çarkıfelek ve uchuva meyvelerini tadın; mahalle aralarında öğle ve akşam yemeklerinin tadını çıkarın. Medellín çeşitli yemek festivalleriyle restoranlarını sık sık tanıtıyor. Bu kozmopolit şehir, uluslararası yemekler açısından da oldukça zengin. La Cafetiere de Anita'da Fransız mutfağı Kolombiya ürünleriyle buluşuyor, Bistro El Mordisco'da zengin Peru pilavlarını tadabiliyorsunuz. Kolombiya füzyon restoranı Mar Y Fuego'da mutlaka denenmeli. Tek bir şey yiyecekseniz El Poblado'daki Ocio'yu öneririz; taze çiftlik etlerini baharatlarla harmanladıkları chicharrón salatası enfes.
Ankete göre Medellín, yemek kültürü açısından Şanghay ile birlikte dördüncü sıraya yerleşmiş. Ancak Medellín uygun fiyatlı olmasıyla Şanghay'ın önüne geçmiş. Listedeki en uygun fiyatlı şehir olan Medellín'de, yerli halkın %89'u restorana gitmenin uygun fiyatlı olduğunu, %94'ü ise kahve içmenin ucuz olduğunu söylemiş.
Cape Town, GÜNEY AFRİKA
Kültürel çeşitlilikten dolayı Cape Town'un yemek kültürü son derece zengin. Her zevke ve her bütçeye uygun bir şeyler bulmak mümkün. Asya, Avrupa ve Afrika'dan etkilenmiş olan şehir lezzet konusunda çok başarılı olmasıyla biliniyor. Bunu en iyi gösteren yer şehrin en iyilerinin tek çatı altında toplandığı Time Out Market Cape Town. Bree Street veya Gourmet Boulevard şehrin yemek caddesi olarak bilinir, Boma ve Iron Steak en sevilen mekanlardır. Cape Town'u ziyaret ettiğinizde mutlaka deniz ürünlerini tatmalısınız. Şehir, bol miktarda balık ve patates kızartması sunumu ile Londra'ya bile rakip çıkan bir şehir. Tek bir şey yiyecekseniz bu muhteşem Gatsby sandviçi olmalı. Patates kızartması, salata ve istediğiniz malzemelerle doldurulmuş bu devasa ekmek genellikle bir kaç kişi tarafından beraber yenir. Güney Afrika denizaltı sandviçi diye bilinir. En iyi Gatsby'lerden birini yemek için Foreshore'daki Mariams Kitchen'a gidin.
Madrid, İSPANYA
Madrid şu anda dünyanın en heyecan verici mutfak şehirlerinden biri. Madrid'in yemek kültürü her zaman efsaneviydi ancak şu anda her zamankinden daha heyecan verici. Çünkü dünyanın en iyi bitki bazlı restoranı olan El Invernadero, tamamen sakatata adanmış Michelin yıldızlı bir mekan olan La Tasquería ve modern İspanyol mutfağından oluşan fine dining restoranı Corral de la Morería burada bulunuyor. Doğal şarap bistroları her yerde, küçük fırınlar artıyor. Tek bir şey yiyecekseniz Pabú'da sebzeli herhangi bir şey sipariş edin. Pabú; beceri, bilgi, zarafet, misafirperverlik ve sürdürülebilirliğin neredeyse şiirsel bir başarısı ve Madrid'in en yeni mutfak olayı.
Mexico City, MEKSİKA
Mexico City'de Torta de chilaquiles'ten Lina, Malix veya Voraz'daki özel yemeklere, gecenin sonunda kaldığınız mahalledeki taco dükkanında dönere benzeyen tacos al pastor yemeye kadar, herkesin keyif alacağı favori bir mekanı vardır. Son yıllarda şefler, uluslararası teknikleri yemeklerine entegre etmeye başladılar ve Pujol ve Quinonil gibi restoranları, dünyanın en ünlü yemek listelerinin zirvesine taşıyan heyecan verici yemekler yarattılar. Mükemmel İtalyan, Kore ve Tayland restoranları şu anda herkesin kalbini kazanıyor. Piazza Pasticcio, Jowong veya Ladyboy'da bu restoranların en iyilerini deneyebilirsiniz.
Lagos, NİJERYA
Lagos'ta yemek, kültür, tarih ve günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası. Şehrin dinamik yemek kültürü; kedibalığı ile yapılan baharatlı beyaz çorbadan Ofe Nsala gibi Igbo halkının yöresel lezzetlerine kadar çeşitlilik arz eder. Afro-Brezilya etkisi, Paskalya sırasında geleneksel olarak yenen hindistancevizi ve siyah fasulye yemeği Frejon gibi yemeklerde hissedilirken, jollof pilavı gibi Nijeryalı yemekler dünya çapında ün kazanmış. Sokak yemekleri çok popüler; Akara yani fasulye köftesi, Agege ekmeği ve Boli (kavrulmuş muz) günlük sık tüketilenler arasında. Kalabalık buka mekanlarından kaliteli restoranlara kadar Lagos, cesur, çeşitlilik dolu ve son derece lezzetli bir şehir.
Şanghay, ÇİN
Pekin kültürel başkent olabilir, ancak Şanghay Çin'in yemek merkezi olarak kabul edilir. Şanghay; Guizhou'nun azınlık yemekleri, Xinjiang'ın baharatlı şişleri veya Yunnan'ın tropikal yemekleri gibi ülkenin uzak bölgelerinden gelen bölgesel mutfakları keşfedebilen Çin yemekleri meraklıları için bir cennet. Son yıllarda, küresel deneyime sahip genç Çinli şeflerin uluslararası mutfaklardan esinlenerek yerel ve mevsimlik ürünleri yeni şekillerde işledikleri “neo-bistrolar” patlama yaşadı.
Paris, FRANSA
Dünyanın gurme başkenti olarak kabul edilen bir şehir olmasına rağmen, Paris'in yemek sahnesi hiç bu seneki kadar hareketli olmamıştı. Yeni restoranlar mantar gibi çoğalıyor. Bunlar arasında Fransız klasiklerini yeni bir yorumla sunan Lissit, Cornichon ve Café de l'Usine gibi bistrolar; arkadaşlarla bir araya gelmek için mükemmel şarap barları (Les Œillets, Furia); moda tutkunlarının eğlendiği kafeler (Grave, Simple) ve menüde kısa süre kalıp hafızalarda sonsuza dek yer eden yemekler sunan kaliteli restoranlar (Vaisseau, Datil, Le Gabriel) da buna dahil. Tek bir şey yiyecekseniz: Saucisse purée'yi tercih edin. Bu bistro klasiği, 150 yılı aşkın süredir aç Parislileri memnun ediyor.
Jakarta, ENDONEZYA
Jakarta'nın mutfak kültürünün bir eritme potası olduğunu söylemek abartı olmaz. Endonezya'nın geniş takımadalarındaki sayısız etnik grup, Hollanda, Çin, Arap ve Hint kültürleri gibi burada izlerini bırakmış. Bu zengin çeşitliliği sokaklarda tatmanız en iyisi. Gün batımında, şehrin en ünlü sokak yemeği bölgelerinden ikisi olan Jalan Sabang ve Jalan Pecenongan'daki tezgahları gezerek Madura adasından gelen lezzetli erişte, Sumatra'dan gelen sulu ızgara satay ve Çin'in kil tencere pilavını deneyin. Tek bir şey yiyecekseniz Kaum isimli restoranda özel bir sosla sunulan yumuşak kabuklu yengeç tercih edin.
Marakeş, FAS
Fas'ta Michelin yıldızlı şeflerin şehrin en ünlü restoranlarını yönetmesinin nedeni malzemeler ve baharatlar. Ziyaret eden herkesin Dar Yacout gibi bir restoranda yemek yemesini veya 1112 Marrakech isimli mekanda çay ritüeli deneyimlemesi gerekir. En heyecan verici şeyler yeni Gueliz bölgesinde pişirilir. Terra Mia Café'de Paris'teki pastaneler kadar iyi bir Fransız-Fas pastanesi bulacaksınız.
Lima, PERU
Peru mutfağı dünyaya açılmış durumda. Lima'nın mükemmel yemek kültürü, prestijli sıralamalar ve ödüllerle sürekli olarak takdir görüyor. 4 Lima restoranı, dünyanın en iyi 50 restoranı listesinde. Lima'nın mutfak başarısının basit bir sırrı var: Şehrin en iyi şefleri, kaliteli Peru ürünlerine güveniyor ve denemekten çekinmiyor. Ancak tadım menülerine çok para harcamanıza gerek yok; Lima, Peru'nun ulusal yemeği olan limon ve biberle marine edilmiş soğuk deniz ürünleri Ceviche'yi uygun fiyatlarla sunan restoranlarla dolu. Tek bir şey yiyecekseniz Lima'nın güneyindeki Chorillos semtinde, balıkçı rıhtımının hemen yanında bulunan Restaurante Sonia, şehirdeki en iyi ve en taze Ceviche'lerini sunuyor.
Riyad, SUUDİ ARABİSTAN
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad; Maiz, Carbone ve Myazu gibi lüks restoranların yanı sıra, her zaman popüler olan Chestnut ve Sociale gibi havalı yerel kafelere de sahip bir yer. Kahve mekanları geç saatlere kadar dolup taşar ve kapıların önünde kuyruklar oluşur. Diriyah Gate, 2027 yılında Time Out Market Riyadh'ın açılması planlanan, şehirde mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yemek mekanı haline geldi. Tek bir şey yiyecekseniz, 2024'te Yılın Restoranı seçilen şık yerel Japon restoranı Myazu'ya gidin ve ızgara deniz tarağı sipariş edin.
Mumbai, HİNDİSTAN
Mumba'de birçok mutfağın farklı lezzetleri karıştırılır, yemekler özgürce eşleştirilir ve bunlar abartısız sokak tarzıyla servis edilir. Aç olduğunuzda hızlı bir şeyler atıştırmak için gidilecek yerler, güneydeki Zaveri Bazaar'dan kuzeydeki Ghatkopar'a kadar mahalleleri süsleyen yemek sokaklarıdır yani khau gallis. Lezzetli atıştırmalık chaat, jumbo sandviçler, sebze dolu pizzalar, Beyrut'tan esinlenen frankie dürümleri gayet doyurucu olur. Tek bir şey yiyecekseniz Vile Parle bölgesindeki Jini Dosa'yı deneyin.
Abu Dabi, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
Abu Dabi yemek kültürü konusunda net bir kimliğe sahiptir ve bu kimlik, eski ile yeniyi kusursuz bir şekilde harmanlar. Al Mrzab gibi küçük lokantalarda geleneksel şekilde yer minderlerinde oturarak yemek yiyebileceğiniz gibi, son derece lüks NIRI gibi Japon restoranlarında da yemek yiyebilirsiniz. Şehrin her köşesinde inanılmaz lezzetler bulabilirsiniz, sahildeki Mamsha Al Saadiyat özellikle popülerdir. Marmellata, Erth veya Craft by Side Hustle gibi olağanüstü yerel restoranlar da son zamanlarda popülerlik kazanmışr. Bunları başka hiçbir yerde bulamazsınız. Tek bir şey yiyecekseniz Abu Dabi'nin en sevilen yerel restoranlarından biri olan Marmellata'da burrata pizza yiyin.
Kahire, MISIR
Nil Nehri'nin verimli kıyıları Mısır'ı medeniyetin beşiği haline getirmiş olsa da, bu ülkenin yemekleri ülke dışında pek bilinmez. Mısır'ın en sevilen yemeklerinden bazıları firavunlar döneminden beri yenir. Bunlar arasında karbonhidrat açısından zengin koshary (makarna, pirinç ve mercimek üzerine nohut, baharatlı domates sosu, sirke ve kızarmış soğan) ve molokhia (ince kıyılmış jüt yapraklarının kişniş ve kavrulmuş sarımsak ile et suyunda haşlanması) sayılabilir. Kadınlar tarafından kurulan Bellies En-Route, Kahire şehir merkezinde mahallenin en iyi lezzetlerini tadabileceğiniz yemek odaklı yürüyüş turları düzenliyor. Tek bir şey yiyecekseniz Büyük Piramit manzaralı şık bir mekan olan Khufu's isimli restoranda klasik lezzetleri tadabilirsiniz.
Porto, PORTEKİZ
Porto, aile işletmelerinden kaliteli restoranlara kadar vazgeçilmez bir yemek kültürüne sahip. Porto'daki restoranlar, Mercado do Bolhão gibi canlı pazarların tezgahlarını dolduran mevsimlik malzemelerin bolluğundan, ayrıca Matosinhos'tan gelen kaliteli yerel etlerden ve taze deniz ürünlerinden yararlanıyor. Tek bir şey yiyecekseniz Porto'nun en efsanevi yemeği olan francesinha'yı mutlaka deneyin. Fransız croque monsieur'dan esinlenen bu devasa sandviç, ekmek, biftek veya kızarmış et, kurutulmuş sosis, eritilmiş peynir ve gizli bir sosla hazırlanıyor.
Montreal, KANADA
Michelin rehberi nihayet Québec'e geldi. Montreal de bu bahar hangi restoranlarının ödüllendirileceğini merakla bekliyor. Bu şehir muhteşem yemekler konusunda adeta bir zenginlik abidesi. Montreal hem kaliteli yemekleri ve yenilikçiliği ile hem de klasik restoranları ile ünlü. Tek bir şey yiyecekseniz Joe Beef'te ıstakozlu spagetti yiyin.
Napoli, İTALYA
Napoli, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri ve yemek tarihi ve kültürü neredeyse şehir kadar eski. Zorunluluktan doğan mütevazı yemek konseptiyle ünlü olan Napoli'nin cucina povera (fakirlerin mutfağı) yüzyıllardır patates, fasulye ve artıkları gibi basit malzemeleri, bugün en çok aranan Napoliten yemeklerine dönüştürmüş. Gerçek Napoliten yemeklerini denemek için, şehrin mutfak kalbinin attığı Pignasecca semtine gidin. Burada ev yapımı klasik yemekler için Trattoria del Sole ve kızarmış yemekler için Fiorenzano'yu bulabilirsiniz. Tek bir şey yiyecekseniz pizza fritta, lezzetli ve son derece Napoliten bir yemektir. La Vera Pizza Fritta da Gennaro, dört nesildir klasik Napoli sokak yemekleri sunuyor.
San José, KOSTA RİKA
San José'nin restoranları, nesiller boyu gastronomik kimliksizlikten sonra Kosta Rika'nın yerli malzemelerini ve büyükannelerin eski usül tariflerini yeniden keşfederek bir mutfak devrimi başlatıyor. Artık her şey değişti; Silvestre'den Santiago Fernández Benedetto ve Sikwa'dan Pablo Bonilla gibi Kosta Rikalı şefler, yurtdışındaki mutfaklarda geçirdikleri sürelerin ardından geri döndüler ve neredeyse yok olmuş tarifleri yeniden canlandırma arzusunu da beraberlerinde getirdiler. Tek bir şey yiyecekseniz Merkez Pazarı'ndaki Soda Tala'da Tala Pintos'u deneyin. Muz yaprağı üzerinde servis edilen, gallo pinto, kabarık yumurtalı kek, kızarmış peynir, sulu et veya sosis ve tortilla ile servis ediliyor.