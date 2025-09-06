Cape Town, GÜNEY AFRİKA

Kültürel çeşitlilikten dolayı Cape Town'un yemek kültürü son derece zengin. Her zevke ve her bütçeye uygun bir şeyler bulmak mümkün. Asya, Avrupa ve Afrika'dan etkilenmiş olan şehir lezzet konusunda çok başarılı olmasıyla biliniyor. Bunu en iyi gösteren yer şehrin en iyilerinin tek çatı altında toplandığı Time Out Market Cape Town. Bree Street veya Gourmet Boulevard şehrin yemek caddesi olarak bilinir, Boma ve Iron Steak en sevilen mekanlardır. Cape Town'u ziyaret ettiğinizde mutlaka deniz ürünlerini tatmalısınız. Şehir, bol miktarda balık ve patates kızartması sunumu ile Londra'ya bile rakip çıkan bir şehir. Tek bir şey yiyecekseniz bu muhteşem Gatsby sandviçi olmalı. Patates kızartması, salata ve istediğiniz malzemelerle doldurulmuş bu devasa ekmek genellikle bir kaç kişi tarafından beraber yenir. Güney Afrika denizaltı sandviçi diye bilinir. En iyi Gatsby'lerden birini yemek için Foreshore'daki Mariams Kitchen'a gidin.