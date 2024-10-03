Baget

Uzun ve ince yapısıyla dikkat çeken ve tüm dünyada örnekleri görülen baget ekmeklerinin çıkış noktası Fransa. Aslında bugün ince ve uzun olan bagetler başlangıçta yuvarlaktı. Lezzetli bir kabuk ve ağır bir iç yapısı bulunan bagetler zamanla şekil değiştirdi. Bunun sebebi ise müşterilerin dış kabuğu daha çok sevmesi. Bu müşteri davranışı ile birlikte bagetler bugünkü halini aldı. Teknik olarak 1920'den önce hiçbir ekmeğin baget (Fransızca değnek ya da çubuk anlamına gelir) olarak adlandırıldığı kaydedilmemiş olsa da, Fransa'da 14. Louis döneminden bu yana uzun somun buğday ekmeği tipik bir ekmek türüdür. Modern uzun ince varyasyonun, 1920'de fırıncıların akşam 10 ile sabah 4 saatleri arasında çalışmasını yasaklayan bir yasa nedeniyle popüler hale geldiği düşünülmektedir. Sabah koşuşturmasından önce ekmeği hazırlamak için daha az zaman olduğundan, ince somunlar daha hızlı pişirmek için en iyi seçimdi.