Dünya mutfağında öne çıkan 10 geleneksel fermente yiyecek!
Sağlıklı yaşam trendlerinin zirvesinde yer alan fermente gıdalar, binlerce yıldır farklı kültürlerin mutfaklarında başrol oynuyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren ve bağırsak dostu olan bu eşsiz lezzetleri dünya turuna çıkarak sizin için derledik. İşte sofralarınıza sağlık katacak o listenin detayları...
Geleneksel yöntemlerle hazırlanan ve sağlığa olan faydaları saymakla bitmeyen fermente ürünler, modern mutfakların yeniden gözdesi haline geldi. Uzak Doğu'dan Anadolu'ya uzanan geniş bir coğrafyada yüzyıllardır tüketilen dünyanın en ünlü 10 fermente lezzetini haberimizin devamında bulabilirsiniz!
ASYA'NIN VAZGEÇİLMEZ ŞİFA KAYNAKLARI
1. Kimchi (Güney Kore)
Güney Kore mutfağının adeta kalbi sayılan kimchi, fermente edilmiş lahana ve turpun acı biber, sarımsak ve zencefil ile harmanlanmasından doğuyor. Güçlü bir probiyotik kaynağı olan bu lezzet, Kore'de her öğünde masada mutlaka kendine yer buluyor ve sindirimi düzenleyici etkisiyle biliniyor.
2. Kombucha (Çin / Rusya)
Çıkış noktası tam olarak bilinmese de Asya menşeli olduğu kabul edilen bu fermente çay, hafif gazlı yapısıyla harika bir ferahlatıcı etki sunuyor. Şeker ve çayın bir bakteri ve maya kültürü olan SCOBY ile bekletilmesiyle elde edilen kombucha, günümüzde tüm dünyada popüler bir detoks içeceği konumunda.
UZAK DOĞU'DA SOYA FASULYESİ MUCİZESİ
3. Miso (Japonya)
Japonya'da yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip olan miso, fermente edilmiş soya fasulyesi ezmesidir. Özellikle meşhur miso çorbasının ana malzemesi olan bu macun, umami adı verilen derin ve yoğun bir tat profili sunarken aynı zamanda sindirim sistemine büyük bir destek sağlıyor.
4. Tempeh (Endonezya)
Endonezya mutfağının gastronomi dünyasına armağanı olan tempeh, bütün soya fasulyelerinin fermente edilip preslenerek bir kalıp haline getirilmesiyle oluşuyor. Et alternatifi olarak sıklıkla tercih edilen bu besin, yüksek protein oranı ve tok tutan yapısıyla öne çıkıyor.
5. Natto (Japonya)
Yine Japonya'dan gelen oldukça karakteristik bir lezzet olan natto, yapışkan dokusu ve keskin kokusuyla oldukça farklı bir deneyim vadediyor. Fermente soya fasulyesinden yapılan bu geleneksel yiyecek, özellikle kalp sağlığını ve dolaşım sistemini destekleyen enzimler bakımından oldukça zengin.
AVRUPA'DAN SOFRALARIMIZA UZANAN EFSANELER
6. Sauerkraut (Almanya)
Kelime anlamı "ekşi lahana" olan sauerkraut, Almanya ve Doğu Avrupa ülkelerinde oldukça yaygın olarak tüketiliyor. İnce ince doğranmış lahananın kendi suyu ve sadece tuz ile uzun süre fermente olmasıyla hazırlanan bu gıda, kış aylarında C vitamini açısından tam bir depo işlevi görüyor.
7. Kvass (Doğu Avrupa)
Rusya ve Doğu Avrupa ülkelerinde çok popüler olan geleneksel bir içecek olan kvass, genellikle çavdar ekmeğinden elde ediliyor. Düşük alkollü veya tamamen alkolsüz olarak tüketilebilen bu hafif ekşi sıvı, özellikle sıcak yaz günlerinde harika bir serinletici alternatif yaratıyor.
ANADOLU VE KAFKASLARIN BİN YILLIK MİRASI
8. Kefir (Kafkasya)
Kafkas dağlarından çıkarak tüm dünyaya yayılan kefir, inek, koyun veya keçi sütünün kefir taneleri ile fermente edilmesi süreciyle elde ediliyor. Klasik yoğurttan çok daha çeşitli ve fazla probiyotik içeren bu içecek, bağışıklık sistemini zırh gibi koruyan en büyük destekçilerden biri.
9. Tarhana (Türkiye)
Türk mutfağının en özel ve emek isteyen çorbalarından biri olan tarhana, yoğurt, un ve çeşitli sebzelerin günlerce fermente edildikten sonra güneşte kurutulmasıyla hazırlanıyor. Kış aylarının vazgeçilmez şifa kaynağı olarak her evde mutlaka bulunuyor ve nesilden nesile aktarılıyor.
İNSANLIK TARİHİNİN EN DOĞAL TADI
10. Ekşi Mayalı Ekmek (Orta Doğu)
İnsanlık tarihi kadar eski olan ekşi mayalı ekmek, ticari maya kullanılmadan un ve suyun sadece doğal ortamdaki bakterilerle yavaşça fermente olmasıyla kabarıyordu. Glisemik indeksi düşük olduğu için hem kan şekerini aniden yükseltmiyor hem de sindirimi diğer ekmeklere göre çok daha kolay oluyor.