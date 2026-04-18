Ayla öğretmenin oğlu: Kahraman bir anneye sahibiz

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıda öğrencilerini korumak isterken hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın oğlu avukat Furkan Kara, annesinin okulu ve çocukları çok sevdiğini belirterek, "Morali bozuk olduğunda okula giderdi. Derse girince bütün sıkıntılarını unuttuğunu söylerdi. Nitekim o gün de grev olmasına rağmen yine okula gitti, dersine girdi, söz konusu üzücü hadise gerçekleşti. Kendisini çocuklara siper ettiğini öğrendik. O bizi gururlandırdı. Her ne kadar bir tarafımız çok hüzünlü olsa da kahraman bir anneye sahip olduğumuzu düşünüyoruz." dedi