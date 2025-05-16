Eski usul açık ateşte pişirme yöntemleri yeniden yükselişte. Michelin Rehberi’nin Asya ekibinden bir müfettiş “Misafirler, elektrikli pişirme yöntemlerinin yerine, odun kömürüyle ızgara yapılan ya da alev üzerinde wok’ta çevrilen yemeklerin geleneksel isli tadını tercih ediyor” diyor ve Kuala Lumpur’daki Bar Kar’ı bu dönüşün çarpıcı bir örneği olarak gösteriyor.

Dünyanın diğer bölgelerinde de benzer bir eğilim gözleniyor. Londra’daki Brat ve Brighton’daki Embers bu akımın önde gelen isimleri arasında.

Japonya’nın Kyoto kentindeki La Bûche ise aynı şekilde bu artan talebi karşılıyor. Ancak hiçbir yer, geçtiğimiz yıl Michelin Rehberi’ne giren 28 barbekü restoranıyla Teksas eyaleti kadar “ateşi” sahiplenmiş değil.

Son dönemde yeme-içme dünyasında gördüğümüz bu trend, özellikle restoranların konseptlerinde değişimlere yol açıyor.

Geleneksel pişirme yöntemlerine dönüşü temsil eden bu yaklaşımda mutfak genellikle açık alanda konumlanıyor. Büyük bir ateş çukuru, taş fırın ya da odunla çalışan açık bir ızgara, restoranın kalbini oluşturuyor.

Ancak açık ateş yalnızca bir pişirme yöntemi değil; aynı zamanda sıra dışı bir deneyim vadediyor. Müşteriler artık sadece lezzetli yemekler tatmakla kalmak istemiyor. Bu yemeklerin nasıl, hangi malzemelerle ve tekniklerle pişirildiğini de merak ediyor. Açık ateş konseptini benimseyen restoranlardan biri de İstanbul Maçka’da yer alan Madera… Latince’de “anne” anlamına gelen mater kelimesinden türeyen Madera; doğa ve tabiat anlamlarına da geliyor. İspanyolca’da ise “Bu senin tabiatında var!” anlamına gelen bu isim, ilhamını hem ateşten hem doğadan alıyor. Bahar-yaz sezonuna özel hazırlanan yeni menüsüyle misafirlerini ağırlamaya başlayan mekan, sürdürülebilirlik ve atıksız mutfak ilkesiyle, yerel üreticilerden gelen malzemeleri açık ateşin başrolünde sunuyor. Konseptin arkasında, Madera'nın mutfak lideri Ertan Özturan yer alırken, menünün danışmanlığı ise ünlü şef Yılmaz Öztürk’e ait.