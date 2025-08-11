10 dünya yemeği
Yemekler genellikle ilk çıktığı ülkeyle ilişkilendirilmeye çalışılır; yöresi yereli toprağı merak edilir. Ancak bazı yemekler vardır ki ünü tüm dünyaya yayılmış ve artık nereden geldiğinin de pek bir önemi kalmamıştır. Türklerin döneri, Mısırlıların falafeli, Rusların havyarı gibi...
Pizza
Dünyanın en popüler yiyeceği, İtalyan mutfağı denildiğinde ilk akla gelen lezzet pizzadır. Geleneksel olarak taş fırında yüksek sıcaklıkta pişirilir. Küçük pizzaya pizzetta denir, boy olarak fındık lahmacun gibi düşünülebilir. Pizza yapan kişi pizzaiolo olarak bilinir.
Döner Kebap
Dünyanın en meşhur 2. yemeği Türklere özgü döner kebaptır. Osmanlı İmparatorluğu'nda keşfedilen dönerin tarihi 17. yüzyıla kadar uzanır. Yapılan ilk dönerlerde, baharatlı et dilimleri yatay şişe geçirildi. Dikey şişte döner yapımı 1850'li yıllardan sonra başladı. Türkiye'nin Bursa şehri genellikle dikey şişte yapılan döner kebabın doğum yeri olarak kabul edilir. Döner kebabın dünya genelinde sandviç formunda bir "fast food" olarak satılması 20. yüzyılın sonlarında başladı. Londra'daki ilk döner kebapçısı 1966 yılında, Almanya'daki ilk döner kebapçısı Almanya'ya işçi olarak çalışmaya giden Kadir Nurman tarafından 1970'lerin başında Berlin'de açıldı.
Hamburger
Amerikalılar arasında yaygın olan dünyanın en popüler 3. yiyeceği hamburgerdir. Hamburger, içerisine köfte ve genellikle peynir, marul, domates, soğan, turşu, biber koyulan bir sandviç. Hamburgerin kökeni kesin olarak bilinmemekle birlikte çoğu tarihçi, bunun Teksas'ta küçük bir kasabada iki dilim ekmek arasına bir Hamburg bifteği koyan bir aşçı tarafından icat edildiğine inanıyor.
Dim Sum (Çin mantısı)
Çin mutfağı, dünya genelinde oldukça popülerdir ve dim sum da bu mutfağın en lezzetli ve gizemli yemeklerinden biri kabul edilir. Çin mantısı ya da gyoza olarak da tanınmıştır. Dim sum, Çin mutfağında et, balık ve kabuklulardan oluşan bir menüdür. Önemli bir kahvaltı ve öğle yemeği olup yemekle birlikte çay içilir.
Biryani
Biryani, Hindistan ve Pakistan'ın birçok noktasında yapılan bir pilav çeşidi. Tadını lezzetini ve dünyaya yayılmış şnhretini içine konan et, tavuk, balık ve baharatlardan alıyor.
Humus
Nohut ile yapılabilecek sonsuz tarif arasından dünyanın en iyi bildiği ve en sevdiği lezzet Humus. Ortadoğu ve Türk mutfağında yaygın olarak kullanılan bu lezzet yeri geldiğinde sos yeri geldiğinde ise meze olarak kullanılabiliyor. Püf noktası ne kadar sarımsak o kadar iyi!
Suşi
Japon mutfağının dünyaca bilinen en ünlü yemeği sushidir. Çiğ balık ve pirinçten yapılan sushileri birbirinden ayıran ise balık ile pirinç beraber sarıldığı sırada kullanılan malzemelerdir. Suşiden başka Japonya'nın sashimi, unagi gibi yemeklerini her yerde bulmak mümkün.
Havyar
Rus havyarı dünyanın en bilinen en popüler ve en pahalı havyarıdır. Havyar, her çeşit balık yumurtasına verilen addır. Dünyanın en kaliteli havyarları Hazar Denizi'nde yaşayan mersin balığından elde edilir.
Falafel
Ortadoğu mutfağına ait bu yemek dünyanın en popüler yiyecekleri arasında sayılıyor. Tahminlere göre antik Mısır’a kadar uzanan bir tarif olan falafel; nohut, çeşitli otlar, baharatlar ve soğan ile pişirilen köfte yemeği. Genelde ana yemek olarak ve etle tüketiliyor. Nohutla yapılabilecek en lezzetli tariflerden biri. Son dönemlerde vegan varyasyonları yapılabildiği için daha da popüler hale geldi.
Gyros
Yunanistan mutfağına ait olan Gyros bizim kebap dönerimize ya da Arap ve Levant mutfağına özgü bir kebap türü olan şavurma (shawarma) ya benzer. Döner şişinde pişirilen ve domates, soğan, patates kızartması ve caciki gibi malzemelerle birlikte sarılmış bir Yunan dürüm çeşididir. Pide ekmeğine doldurulmuş olarak da servis edilir.