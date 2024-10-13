Balkabağı ile ne yapabilirim?
Ekim ve kasım ayları arasında balkabağının meyveleri tam olarak olgunlaşır ve en lezzetli hale ulaşır. Çarşıda pazarda gördüğünüz balkabakları ile yapılabilen aşağıdaki basit tariflerin tatlı olanları şekersiz. Krep, kek, kurabiye, ha bir de çorbamız var.
Balkabağı sağlıklı beslenenlerin tercih ettiği, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı, demir, fosfor ve magnezyum gibi mineraller açısıdan oldukça zengin bir sebzedir. Soğuk havalarda vücut direncinizi de artırmanıza yardımcı olacak çorba ile balkabağı ile yapılabilecekler listemize başlıyoruz. Doğal olarak tatlı olan sebzeleri beslenmemizde bulundurmamız, gün içinde gelebilecek olan tatlı isteklerini dengelemek için çok yardımcı olur. Balkabağı bol lifi sayesinde de tatlı isteğini giderirken doymamızı sağlıyor.
Balkabağı çorbası için malzemeler
Sebze Stock: 50 gr havuç, 25 gr pırasa, 10 gr soğan, 2 gr sarımsak, 12 gr kereviz sapı, 1 adet karanfil, 1 gr beyaz biber, 2 lt su.
Balkabağı çorbası nasıl yapılır?
Sebze Buketi: Pırasa, maydanoz sapı, kereviz sapı ve taze kekik eşit boyda kesilir. Pırasa, tek tarafından uzunlamasına kesilir. Maydanoz sapı, kereviz sapı, taze kekik ve defne yaprağı pırasanın içine koyularak sarılır. Pırasa içindeki sebzelerin dağılmasını önlemek için mutfak ipi yardımıyla bağlanır.
Sebze Stock: Suyun 2 lt'si tencereye alınır. Havuç, pırasa, soğan, sarımsak ve kereviz sapı doğranır. Doğranan sebzeler, karanfil, beyaz biber suya ilave edilir. Tencerenin altı kısık ateşte bırakılıp, yaklaşık 2-3 saat kaynamaya bırakılır. Kaynama süresi içerisinde üzerinde biriken köpükler kevgir yardımı ile alınır. Kaynama işlemi tamamlandıktan sonra 0,7 mm mutfak süzgeci yardımıyla ayrı bir tencereye süzülür.
Küp kesilmiş mor soğan ile sarımsaklar zeytinyağında kavrulur. Daha sonra iri parçalar halinde kesilmiş tatlı patates, zencefil, kişniş ve balkabağı püresi ilave edilerek kavurmaya devam edilir. Kavurma işlemi bitince bal kabağının içine sebze stock eklenir. Sebze suyu ilave edildikten sonra 15 dk. daha kaynatılır. Patatesler ve soğanlar piştikten sonra tuz ve beyaz biber ile tatlandırılıp el blender yardımı ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekilir. 5 dk. daha düşük ısıda kaynatılıp kavrulmuş çam fıstığı ve kabak çekirdeği, roka ve hindistan cevizi kreması ile servis edilir.
Balkabaklı krep
Krep hamuruna balkabağı eklemek sadece harika bir lezzet katmakla kalmaz, aynı zamanda kreplerin içinin kabarık ve muhallebi kıvamında olmasını sağlar.
Balkabaklı krep nasıl yapılır?
Un, kabartma tozu ve tuzu geniş bir kapta karıştırın. Bir kenara koyun. Sütü, yumurtaları, tereyağını, haşlanmış balkabağını, vanilyayı blenderla çırpın. Islak malzemeleri un karışımına dökün ve kalın bir hamur oluşana kadar karıştırın. Zeytinyağını yapışmaz büyük bir tavaya dökün. Hamuru bir kepçe yardımıyla tavaya dökün ve tavaya yayarak pişirin. Bir spatula ile çevirin ve ikinci tarafı da kızarana kadar 1-2 dakika daha pişirin. Hemen servis edin.
Balkabağı püresi için malzemeler
Nasıl yapılır?
Balkabağı crumble için malzemeler
Nasıl yapılır?
Balkabaklı kurabiye için malzemeler
Nasıl yapılır?
Not: Bu tarifler ile rafine şeker ihtiyacı duymadan, tatlı isteğinizi geçireceğinizi umuyorum. Tam zamanıyken, bu harika sonbaharda balkabağının keyfini çıkartacağımız günlerimiz olsun.
Afiyet olsun...