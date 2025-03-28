Pandya, insanlardaki baharat arzusunun bazen baharatla başa çıkma becerilerinin önüne geçebildiğini fark eden tek kişi değil. Pecking House isminde bir fastfood dükkanı işleten şef Eric Huang, insanların acı eşiklerini bilmediklerini ama acı yemekten kendilerini alamadıklarını fark etmiş: Her türlü uyarıyı yapsam da, gerçekten çok acı olacağını açıkça belirtsem de kararları değişmiyor. Restorancılıkta müşterileri eğitmek gerçekten zor ve bu benim işim değil.

Bu nedenle zincir restoranların bazılarındaki şefler, menülerindeki "çok acı" seçeneğini yeniden formüle etmek ya da kaldırmak için bazı adımlar atmaya karar verdiler. Ancak bu karar tüm restoranları aynı şekilde etkilemeyecekti. Pandya'nın diğer mekanları Dhamaka ve Semma'da acı seviyesi aynı kaldı. Pandya bunu şöyle açıklıyor: Sıradan fastfood tarzı mekanlarda müşteriler baharat yemeye alışık değiller. Lüks restoranlarda acı gerçekten acıdır ve müşteri bunu isterken ne ile karşılacağını bilir ancak McDonald's'taki mcspicy acısı "gerçek bir acı baharat" için bir ölçüt değildir. Bu yüzden fastfood tarzı mekanlarımızdan çok acı seçeneğini kaldırdık.