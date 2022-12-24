Acı biberin bağımlılık yapmasının sebebi ne?

Bir parça tavuk buduna döktüğü acı sosla ve bir kase yoğurda boca ettiği pul biberle ter döken arkadaşım bundan nasıl bir zek alıyor olabilir?
Bu insanların asla vazgeçmedikleri acı sevdasının sebebi ne? Bazılarımız acı bibere karşı daha yüksek bir toleransa mı sahip?
Biberlerin Skovil indeksi ile ölçülen bu acısı, kapsaisinoid adı verilen bir kimyasal bileşenden geliyor. Bu madde, acı biberin içindeki beyaz etli kısımda bulunuyor. Bu yüzden çoğu tarifte, acıdan hoşlanmıyorsanız eğer, bu beyaz kısmın ve tohumların çıkarılması önerilir.
Bbc.com’a göre, “acı biber yediğinizde, kapsaisin tükürüğe salınıyor ve dilinizdeki TRPV1 reseptörlerine tutunuyor. Bu reseptörlerin görevi, ağızdaki aşırı ısınma hissini saptamak. Kapsaisin, ağzınızda adeta yangın varmış gibi hissetmenize sebep oluyor; çünkü kapsaisin molekülleri bu reseptörlere mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor. Dolayısıyla acı bir şeyler yediğinizde, reseptörler uyarılıyor, beyne sinyaller gidiyor ve beyniniz ağzınızın yandığını düşünmeye başlıyor.
Dilde yangın var
Peki vücudumuzu bile isteye dilimizin yandığına inandırmamıza sebep olan bu mantık dışı eğilim ve istek nasıl açıklanıyor?
Uzmanların kapsaisin tüketimindeki artışın hassasiyeti azalttığına dair inanışları ortak. Acı sonrası sürecin zevk veriyor olması da mümkün. Acı, vücudun doğal ağrı kesicisi olan endorfin hormonunun salgılanmasını sağlıyor – ve dolayısıyla sofralar acının getirdiği mutlulukla doluyor.
Acıya karşı bu ısrarcı ilginin kaynağına dair tatmin edici bir biyolojik açıklama bulunmuş değil. Acı biber, henüz 12.000 yıldır insan beslenmesinin bir parçası. Acı biberle ilk insanlarla beraber tanıştık, biber yiyerek evrim geçirmedik yani. Dolayısıyla psikolojik ve kültürel açıklamalara yönelmek gerekiyor.
Pennsylvania Üniversitesinden Paul Rozin’in açıklaması 30 yıldır standart olarak kabul görüyor: Ekstrem heyecan arama ya da mazoşizm yönelimi. Uygarlıklar içerisinde şımartılan insanoğlunun biraz sarsılmaya, inişlere çıkışlara ihtiyacı oluyor ve acı biber bu ihtiyaca cevap veriyor.
Acı yiyenleri izlemek
Bizi gizemli bir şekilde kendine çeken yalnızca acı yemek değil, aynı zamanda da diğer insanların, özellikle de ünlü kişiliklerin acı yeme eşikleriyle mücadele etmeye çalışmalarını izlemek. İnternet dünyası acı biberlere meydan okuyan kişilerin, ünlülerle acı biber eşliğinde röportajlar yapan programların videoları ile dolu. Başkalarının çektiği acıyı izlemenin bizlerde tam olarak neyi tetiklediği ise bir muamma.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!