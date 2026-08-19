Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tıp öğrencisi Yaren'in hayatını kaybettiği kazada sürücüye hapis ve tahliye!

        Tıp öğrencisi Yaren'in hayatını kaybettiği kazada sürücüye hapis ve tahliye!

        Kayseri'de motosiklet sürücüsü tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın hayatını kaybettiği kazada önemli bir gelişme yaşandı. Olayda otomobil sürücüsü Kadir E. 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 16:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yaren'in hayatını kaybettiği kazada sürücüye hapis ve tahliye!

        Kayseri'de motosiklet sürücüsü tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın (22) hayatını kaybettiği kazaya ilişkin otomobil sürücüsü Kadir E. tutuklu yargılandığı davada 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

        DHA'nın haberine göre kaza, 19 Mart akşam saatlerinde Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi’nde meydana geldi.

        Kadir E. yönetimindeki otomobil ile Yaren Mercan idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada metrelerce savrulan motosikletin sürücüsü Mercan yaralandı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi olan Mercan, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti.

        Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Kadir E.'nin yapılan kontrolünde 1.05 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücü, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Hayatını kaybeden Mercan ise otopsi işlemlerinin ardından 21 Mart'ta şehir mezarlığında toprağa verildi. Cenazede Yaren Mercan’ın tabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldü.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Kadir E. hakkında, ‘Bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 25’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

        REKLAM

        Davanın üçüncü duruşmasına tutuklu sanık Kadir E., cezaevinden SEGBİS ile katılırken, Mercan’ın şikayetçi babası M.M. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Yaren Mercan’ın tıp fakültesinden arkadaşları ise doktor önlükleri ile gelerek aileye destek oldu.

        "KEŞKE BÖYLE BİR OLAY OLMASAYDI"

        Pişman olduğunu söyleyen sanık Kadir E., “Aileye ulaşamadım. Böyle bir olaya karıştığım için üzgünüm. Keşke böyle bir olay olmasaydı. Keşke alkol içmeseydim. Tahliye olursam anne ile görüşmeye söz veriyorum. Bu olay yaşandığı için pişmanım. Ben katil değilim. Cani de değilim. Tahliye olduğumda kendilerinden özür dileyeceğim. Üzgünüm. Tahliyemi istiyorum” dedi.

        Kızını zor şartlarda büyüttüğünü belirten baba M.M. ise sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme hakimi, tutuklu sanık Kadir E.’yi, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırarak, tahliyesine karar verdi. Hakim, sanığın ehliyetine de 2 yıl süre ile el konulmasına hükmetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yaren Mercan
        #kayseri
        #son dakika
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        ABD'den tahvil hamlesi
        ABD'den tahvil hamlesi
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Hayrete düşüren boya vakasının görüntüsü ortaya çıktı!
        Hayrete düşüren boya vakasının görüntüsü ortaya çıktı!
        Yaren'in hayatını kaybettiği kazada sürücüye hapis ve tahliye!
        Yaren'in hayatını kaybettiği kazada sürücüye hapis ve tahliye!
        İlk gününde yüzde 460 değer kazandı
        İlk gününde yüzde 460 değer kazandı
        Bakan Memişoğlu duyurdu! 20 yeni şehir hastanesi geliyor
        Bakan Memişoğlu duyurdu! 20 yeni şehir hastanesi geliyor
        Mert Ali'nin kahreden ölümü! Üzerine kale direği devrildi!
        Mert Ali'nin kahreden ölümü! Üzerine kale direği devrildi!
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Yeni Partili vekile bıçaklı ifade ortaya çıktı!
        Yeni Partili vekile bıçaklı ifade ortaya çıktı!
        Asistan, First Lady'yi rahatsız etti
        Asistan, First Lady'yi rahatsız etti
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Müjdeli haberi duyurdular
        Müjdeli haberi duyurdular
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        Asensio tartışması!
        Asensio tartışması!
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı