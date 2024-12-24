Grönland

2024 yılında dünyanın bazı bölgelerinden Grönland'a gitmek 30 saat, üç havaalanı bağlantısı ve uçak içi atıştırmalıklardan oluşan muazzam bir zula gerektiriyordu. Ancak 2025 yılında turistler dünyanın en büyük ve en az nüfuslu adasındaki görkemli fiyortları, hayranlık uyandıran buzdağlarını ve kuzey ışıklarını görmek isteyenler daha az dolambaçlı bir rota izleyebilirler. Başkent Nuuk Uluslararası Havaalanı (GOH), daha doğrudan uçuşlara ve daha kolay bağlantılara olanak sağlayacak. Ayrıca 2026 yılında Güney Grönland'daki Ilulissat ve Qaqortoq havaalanlarının genişletilmesiyle ülkenin daha önce ulaşılamayan bölgelerine erişim sağlanacak. Ziyaretçiler, Grönland'ın engebeli kıyı manzaralarının, büyüleyici Yerli Inuit kültürünün ve ülkeyi ilkel haliyle en iyi şekilde deneyimleme fırsatının tadını çıkarabilirler. Ilulissat'taki Hotel Arctic'e yerleşin ve devasa buzdağlarıyla dolu rüya gibi bir Arktik deniz manzarasına uyanın. 7 yeni kabini, ısıtmalı camları tavandan tabana pencerelere sahiptir; böylece kar, kuzey ışıklarını görmenizi asla engellemez. Ancak Grönland'ın kültürü ve manzarası hakkında en derin bilgileri edinmek için Arctic Umiaq Line'ın 1774'ten bu yana güneybatı kıyılarında sefer yapan kıyı yolcu feribotu Sarfaq Ittuk'a binin ve Sisimiut, Aasiaat ve Kangaamiut gibi karayoluyla ulaşılamayan 18 yerleşim yerine uğrayan 14 günlük yolculuklara çıkın. Bazı duraklar bir saatten az, bazıları ise yarım gün sürüyor. Grönland şımartılmaya alışkın lüks tutkunlarına göre değil. Ziyaretçilerin isteklerini yerel toplulukların ihtiyaçlarıyla ve altyapının destekleyebilecekleriyle dengelemek üzerine kurulu. Daha bilinçli ve bilgili gezginler daha dikkatli bir büyümenin olumlu yanını anlayacaklardır. Grönland'ın görkemini paylaşacak daha az insan. En azından şimdilik.