2025 yılında gitmeniz gereken ufuk açıcı 19 yer
Her yere gitmek ve her yeri görmek, gezmeyi sevenler için, doymak bilmez bir arzu. Ancak dünyanın her yerine gitmek de mümkün değil. Condé Nast Traveller dergisi 2025'te gidilecek en iyi yerleri derleyerek, seçenekleri sizin için daraltmış. Muhtemelen bu liste, daha önce adını hiç duymadığınız ama dünyanın en ilgi çekici yeni köşelerine ışık tutacak.
2025'te gidilecekler listesinde bulunan yerlerden biri, bir zamanlar sadece en deneyimli gezginlerin gidebildiği Grönland. Grönland'ın başkenti Nuuk'un 4 km kuzeydoğusunda bulunan Nuuk Havaalanının genişlemesi ve 2025 yılı boyunca uçuşların artmasıyla birlikte bu engebeli buz manzarasına ulaşmak artık daha kolay. Yemek destinasyonu olarak kendine has bir yer olan Vietnam'daki Ho Chi Minh şehri ya da eski adıyla Saygon görülmeye değer. Avustralya'nın Queensland sahili boyunca yer alan 2300 km uzunluğundaki Büyük Set Resifi de listede. 344 bin 400 kilometrekare ile toplam alanı ile Birleşik Krallık'tan bile daha büyük, 2900 resifin ve 1050 adanın birleşiminden oluşan Set Resifi içerisinde 1625 farklı balık türü, 3000 farklı yumuşakça türü, 450 farklı mercan türü, 200 farklı kuş türü, 30 farklı balina ve yunus türü yaşıyor.
2025'te gidilmesi gereken yerler
Ahr Vadisi, ALMANYA
Rheinland-Pfalz’ın kuzeyindeki Ahr Nehri dar kıvrımlarla kayalık bölgeler arasında uzanıyor. Nehrin iki yanındaki dik ve yemyeşil yamaçlardaki üzüm bağlarında özel bir kırmızı şarap üretiliyor. Temmuz 2021'de büyük bir doğal felaket sonucu Ahr Vadisi'nin büyük bölümü yerle bir oldu. Hafifçe çağlayan Ahr azgın bir nehre dönüştü ve seller, ani taşkınlar ve gelgit dalgaları kasabada büyük bir trajediye yol açtı. Ahr Vadisi şimdilerde henüz tam olarak yeniden inşa edilmemiş olsa da ziyaretçiler yöre halkı tarafından tekrar hoş karşılanmaya başladı. Vadiyi boydan boya geçen tren 2025 yılı sonunda yeniden çalışmaya başlayacak. Çok sayıda şarap üreticisi, restoran işletmecisi ve otelci bölgenin yeniden inşaası ve gelişmesi için çok çalışıyor. Bölgede Sürdürülebilir Turizm Konsepti hakim. Bells Genusshof restoranını işleten Markus Bell yerel ürünler sunuyor. Andreas Carnott, Hotel Ruland'ı işletiyor ve kendisi aynı zamanda bölgenin en iyi şeflerinden biri. Restaurant Brogsitter'de Benjamin Schöneich, geçen yılın sonbaharında aldığı Michelin yıldızını 2024 ilkbaharında yeniden kazandı. 2024 yazına kadar Ahr Vadisi'ndeki işletmelerin yaklaşık yüzde 80'i yeniden açıldı ve otellerin sayısı da artıyor.
Alaska, ABD
Dünyanın en iyi bilinen kızaklı köpek yarışı her yıl Mart ayında Alaska’da düzenlenen Iditarod Trail Yarışı. Etkinlik her yıl, en iyi yarışçıları ve köpeklerini izlemek için 1600 kmlik parkur boyunca toplanan ziyaretçileri ve yerel halkı büyülüyor. Onlarca köpeğin çektiği kızağın buzlar üzerinde süzülmesi heyecan verici bir deneyim. Bu sporu yapabilmek için profesyonel olmak ve köpekler ile belli bir bağ kurmak gerekiyor. Yarışa katılamasanız da Alaska’ya giderek bu ilginç sporu izleyebilir, köpek ile sporcuların senkronize performanslarıyla büyülenebilirsiniz. Yarışın başlangıcını yakalamak için Anchorage'ın en büyük konaklama tesisi olan Wildbirch Hotel'de konaklayabilirsiniz. Tasarım harikası 252 konuk odası bu konaklama tesisi, Iditarod başlangıç çizgisinin engelsiz manzarasını sunacak. Ayrıca 100 yaşına basan Glacier Bay Ulusal Parkı ve Koruma Alanı; engebeli dağlar, vahşi kıyı şeridi ve bol miktarda yaban hayatı ile dolu. Burası, son yıllarda sözlü tarihlerini ve kültürel geleneklerini yeniden canlandırmak için pek çok kurumla işbirliği yapan Huna Tlingit halkının atalarının toprakları. Burada 19 saatten fazla güneş ışığından yararlanan lacier Bay Ulusal Parkı, Hubbard Buzulu, College Fiyordu ve daha fazlasını görme şansı yakalayabilirsiniz. Karada rehberli ayı izleme macerası için Kodiak Boz Ayı Merkezi'ne gidebilirsiniz.
Küba
Küba; Afro Küba kültürü, UNESCO tarafından korunan şehirleri, renkli klasik arabaları ve konuşkan, hazırcevap, müzik ve dansa bayılan yerel halkıyla ziyaretçileri uzun zamandır büyülüyor. 2025 yılında Küba'nın üçüncü büyük şehri ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Camagüey Tarihi Şehir Merkezi'ne ve ardından büyüleyici Trinidad'a seyahat edebilirsiniz. Ardından Havana'ya gitmeden önce sütunlar şehri Cienfuegos'a ve Che Guevara'nın anıtsal mozolesine ev sahipliği yapan Santa Clara'ya uğrayabilirsiniz. Ziyaretinizi Havana'nın göz kamaştırıcı festival takvimine denk getirmek istiyorsanız, Küba doğumlu Adolfo Nodal ile Project Por Amor'a katılarak Uluslararası Caz Festivali (Ocak) ve Havana Bienali sanat fuarı (Kasım'dan Şubat'a) ile bağlantılı seyahatlere çıkabilirsiniz. Havana'da, El Vedado mahallesindeki La Distancia'da ya da 18. yüzyıldan kalma lüks bir konaklama yeri olan Estancia Bohemia da konaklayabilirsiniz.
Cerbe Adası, TUNUS
Afrika'nın en eski sinagoguna, 300'den fazla camiye ve çağdaş duvar resimleriyle süslü bin yıllık bir köye ev sahipliği yapan Cerbe, Akdeniz'in en büyük adalarından biri. 2025'te ilk kez düzenlenecek olan Dünya Ada Mutfağı Başkenti festivaline ev sahipliği yapacak olan Cerbe, dünyanın dört bir yanından festivale katılan şefleri ağırlayacak, canlı müzik ve denizcilik etkinlikleri de beklenen destekleyici unsurlar olacak. Festivalde, zeytinyağı endüstrisine saygı duruşu niteliğinde gurme atölyeleri ve zeytinyağı tadımları yapılacak. Festival adanın eski yeraltı değirmenlerini yeniden canlandıracak. Cerbe aynı zamanda turkuaz suları, flamingo sürüleri ve develeriyle ünlü bir sahil kaçamağı da. Geleneksel mimarisiyle sevilen Dar Dhiafa konukevindeki restorasyon 2025 yazına kadar bitecek.
Kraliçe Maud Toprakları, Antarktika, NORVEÇ
Doğu Antarktika'da yer alan ve adını Norveç Kraliçesi Maud'an alan bu saha 1930 yılında gerçekleştirilen bir Norveç seferi sırasında keşfedilmiş. Her yıl Antarktika'yı yolcu gemilerinde ziyaret eden 100 bin gezginin yüzde birinden daha azı bu bölgeye gitmeye cesaret ediyor. White Desert ve Ultima Antarctic Expeditions isimli iki seyahat acentası turistlere burada kamp yapma imkanı sunuyor. Seferlerin çoğu 12 yolcuyla sınırlı. Yolcular Ultima'nın pistine indikten sonra, manzaranın ön planda tutulduğu modern yatak odalarına, ortak banyolara ve rahat salonlara sahip lüks bir kamp olan Ultima Oasis Camp'e ulaşmak için kısa bir sürüş yapıyorlar. Oasis Camp, Schirmacher Vahası'nın gölleri ve buz tarlaları üzerinde nefes kesici manzaralar sunar. Ultima'nın bir hafta süren seferleri, buz mağaralarını keşfedebileceğiniz günlük yürüyüşlerden Güney Kutbu'na yapılan 36 saatlik gezilere kadar uzman rehberler tarafından yönetilen gezilerle doludur. Ultima'nın sunduğu deneyimi, yolcu gemisiyle yapılan bir ziyaretten ayıran şey, Antarktika'nın iç kısmının muazzamlığını deneyimleme fırsatıdır. Buz üzerinde zaman geçirip kampa döndüğünüzde saunaya girin ve çağdaş mutfağın tadını çıkarın.
El Impenetrable Milli Parkı, ARJANTİN
Hiçbir arkadaşınızın buraya gitmemiştir. Arjantin'in Chaco bölgesi, turistlerin ilgisinden uzak kalmış engebeli bir ormanlık. 2025 yılında kaderi değişecek gibi görünüyor. Paraguay, Bolivya, Arjantin ve Brezilya'nın bazı bölgelerine yayılan Chaco 300 bin kilometrekarelik bir orman alanı. Patagonya, Amazon ya da Galápagos'a gitmiş olabilirsiniz, ancak en hızlı yok olan ormanlardan birine ev sahipliği yapan Chaco, turistik ziyaretlerin hep çok uzağında kalmış. Yürüyüş parkurları ve konaklama yerleri ancak 2022 yılında ortaya çıkmış. 2025 yılına gelindiğinde nihayet artık Chaco'daki milli park El Impenetrable'ya, maceraperest gezginler için yeni nehir safarileri düzenlenmesi planlanıyor. Bu geziler ziyaretçilere hem değişen çevreyi deneyimleme hem de korunmasına biraz daha etkin bir biçimde katkıda bulunma şansı verecek. Parkın batısında yeni açılan Glamping Los Palmares'e 2025 yılında konaklama için rezervasyonlar başladı. Mekanın sadece 4 lüks çadırı bulunuyor. Günlerinizi su yollarında kano yaparak, tapir görmenin peşinde yürüyerek, ata binerek ve bu engebeli çevreyle uyum içinde yaşayan toplulukları tanıyarak geçirebilirsiniz.
Emerald (Zümrüt) Sahili, Nikaragua
Nikaragua'nın Zümrüt Sahili, ülkenin Pasifik kıyı şeridi boyunca, kuzeyde El Astillero'dan güneyde San Juan del Sur'a kadar uzanan küçük bir kıyı şeridini ifade eder. Nikaragua, diğer adıyla “göller ve volkanlar ülkesi”, dünyanın en hızlı büyüyen turizm destinasyonlarından biridir. Bunu Tola ve El Astillero arasında yer alan ve su boyunca uzanan butik oteller dışında son derece sessiz ve el değmemiş bir kıyı şeridi olan Emerald Coast'u ziyaret etmeden anlayamazsınız. 2025'te tamamlanması planlanan Costanera otoyolu, pek çok Pasifik sahilini birbirine bağlayacak ve sörf tatili arayan genç bir kalabalığı kendine çeken Hide and Seek Resort gibi mekanlara erişimi kökten iyileştirecek. Hide & Seek, komşusu olan havadar Rancho Santana tesisi ile birlikte, binicilerin gün batımında sığ sularda atlarını dörtnala koşturduğu geniş bir kum alanı olan Playa Jiquelite'ye birkaç adım uzaklıkta. Yoğun sezonda bile nispeten boştur. Şimdi herkesten önce bu sakinliği yakalamanın tam zamanı.
Faroe Adaları
Faroe Adaları'ndan bahsedildiğinde genellikle çatık kaşlar ve şaşkın bakışlar görülür. İzlanda ve Norveç arasında küçük bir ada ülkesi olan ve insanlardan çok koyunlara ev sahipliği yapan bu yer, tam da bilgili gezginlerin arzuladığı uzak ve havalı bir yer. Icelandair Havayolu, Reykjavik'ten Vágar'a haftada 6 sefer ile doğrudan uçuşlara başladı. İniş yaptıktan sonra, ülkenin en uzak 18 adasından birini yeni bir denizaltı tüneliyle ziyaret etmek, adını telaffuz etmekten daha kolay. Sandoyartunnilin tüneli, ana adayı Sandoy'a bağlıyor. Diğer yeni açılışlar arasında kuzeydeki Klaksvik kasabasında yakında açılacak bir sahil oteli olan BISK Hotel var. Adanın havaalanı oteli Hotel Vágar da yeni açıldı. Şelaleleri gördükten ve kayalıklarda yürüyüş yaptıktan sonra bir masaja ihtiyaç duyduğunuzda, dört yıldızlı Hotel Føroyar'daki ve yakınlardaki Leynar'da bulunan bir sahil spası olan Havdypp'e uzanan yeni sağlıklı yaşam olanakları sizi bekliyor.
Grönland
2024 yılında dünyanın bazı bölgelerinden Grönland'a gitmek 30 saat, üç havaalanı bağlantısı ve uçak içi atıştırmalıklardan oluşan muazzam bir zula gerektiriyordu. Ancak 2025 yılında turistler dünyanın en büyük ve en az nüfuslu adasındaki görkemli fiyortları, hayranlık uyandıran buzdağlarını ve kuzey ışıklarını görmek isteyenler daha az dolambaçlı bir rota izleyebilirler. Başkent Nuuk Uluslararası Havaalanı (GOH), daha doğrudan uçuşlara ve daha kolay bağlantılara olanak sağlayacak. Ayrıca 2026 yılında Güney Grönland'daki Ilulissat ve Qaqortoq havaalanlarının genişletilmesiyle ülkenin daha önce ulaşılamayan bölgelerine erişim sağlanacak. Ziyaretçiler, Grönland'ın engebeli kıyı manzaralarının, büyüleyici Yerli Inuit kültürünün ve ülkeyi ilkel haliyle en iyi şekilde deneyimleme fırsatının tadını çıkarabilirler. Ilulissat'taki Hotel Arctic'e yerleşin ve devasa buzdağlarıyla dolu rüya gibi bir Arktik deniz manzarasına uyanın. 7 yeni kabini, ısıtmalı camları tavandan tabana pencerelere sahiptir; böylece kar, kuzey ışıklarını görmenizi asla engellemez. Ancak Grönland'ın kültürü ve manzarası hakkında en derin bilgileri edinmek için Arctic Umiaq Line'ın 1774'ten bu yana güneybatı kıyılarında sefer yapan kıyı yolcu feribotu Sarfaq Ittuk'a binin ve Sisimiut, Aasiaat ve Kangaamiut gibi karayoluyla ulaşılamayan 18 yerleşim yerine uğrayan 14 günlük yolculuklara çıkın. Bazı duraklar bir saatten az, bazıları ise yarım gün sürüyor. Grönland şımartılmaya alışkın lüks tutkunlarına göre değil. Ziyaretçilerin isteklerini yerel toplulukların ihtiyaçlarıyla ve altyapının destekleyebilecekleriyle dengelemek üzerine kurulu. Daha bilinçli ve bilgili gezginler daha dikkatli bir büyümenin olumlu yanını anlayacaklardır. Grönland'ın görkemini paylaşacak daha az insan. En azından şimdilik.
Ho Chi Minh Şehri, Vietnam
Vietnam'ın bu güney metropolü, ünyanın en hızlı büyüyen turizm merkezlerinden biri haline geldi ve ziyaret etmek için 2025'ten daha iyi bir zaman yok. 1975'te savaşın sona ermesinden tam 50 yıl sonra, yerel olarak hala Saygon olarak anılan Ho Chi Minh Şehri, büyük etkinlikler, sergiler ve kutlamalar düzenlemeye hazırlanıyor. Ho Chi Minh Şehri, Güneydoğu Asya'nın kültürel merkez üslerinden biri olarak görülüyor. Bölgesel bir ticaret, yemek ve moda merkezi. Alışveriş alanında, Fancì Club ve Latui Atelier gibi yerel markalar son yıllarda K-pop yıldızlarının ve Hollywood isimlerinin takdirini kazanmış durumda. 2023 yılında Vietnam'ın ilk Michelin Rehberi şehrin ilk yıldızını, şef Peter Cuong Franklin'in kısa süre önce erişte çorbası odaklı bir konsept üzerine açtığı yeni Vietnam restoranı Anan Saigon'a verdi. "Doğu'nun İncisi” olarak bilinen şehir, tüm yeniliklere rağmen, tieu erişte çorbası ve banh mi sandviçleri satan rustik sokak satıcılarına kadar eski dünya cazibesinin çoğunu koruyor.
Karakol, Kırgızistan
Bişkek'ten Karakol'a gitmek için sıkışık taksiler içinde 7 saat geçirmeyi göze alan herkes, sarsıntılı yolculuğun ödenecek küçük bir bedel olduğunu söyleyecektir. Bu Kırgız şehri sadece kültürel çeşitliliğiyle ünlü değil, aynı zamanda Orta Asya'nın macera başkenti. Karakol, Kırgızistan-Çin sınırından yaklaşık 93 mil uzaklıkta, inkar edilemeyecek kadar uzak bir şehirdir; ancak Karakol Uluslararası Havalimanı'nın yakında yeniden açılmasıyla her zamankinden daha erişilebilir hale gelecek. Bölge geleneksel olarak cesur maceraperestler için bir cazibe merkezi. Engebeli Tien Shan dağlarından geniş Issyk-Kul gölüne kadar yürüyüş, binicilik, kano ve yamaç paraşütü burada sunulan aktivitelerden sadece bazıları. Ayrıca Karakol Kayak Üssü, 1,8 mil yükseklikte Orta Asya'nın en yüksek kayak merkezi. Yeni bir kayak merkezi olan Three Peaks, Fransız kayak uzmanı Société des Trois-Vallées ile ortaklaşa olarak 2026 yılında faaliyete geçecek ve bölgeye daha fazla kış sporu tutkunu çekecektir. Macera Karakol'un cazibesinin yalnızca bir parçası. Uygur, Özbek, Kırgız, Kalmak, Dungan ve Rus topluluklarına ev sahipliği yapan şehir, mimari açıdan harikulade Dungan Camii gibi bilinmeyen kültürel hazinelere ev sahipliği yapıyor.
La Paz, Bolivya
Bolivya'nın fiili başkenti olan ve deniz seviyesinden 3300-4100 metre yükseltide bulunan La Paz dünyadaki en yüksek başkent. Dünyanın en yüksek rakımlı havalimanlarından biri El Alto Uluslararası Havalimanı. La Paz'a ülkemizden direk uçuş yok ama çoğu Avrupa şehrinden aktarmalı gidebilirsiniz. İspanya Meydanı, Avaroa Meydanı, Titikaka Gölü, Tiwanaku, Copacabana Kasabası'nı gezebilir, adrenalinden hoşlanıyorsanız dünyanın en tehlikeli yolu olarak bilinen ve sadece bisikletle girilebilen 4500 metre yükseklikte olan El Camino de la Muerte'ya da gidebilirsiniz. 19. yüzyıl kiliseleri, müzeleri, tehlikeli manzaraları ve renkli pazarlarıyla La Paz gerçekten eşsiz. Şehrin cazip Calacoto mahallesinde bulunan ve uzun süredir 50 En İyi Restoran listesinde yer alan Gustu, şarap ve bir Bolivya brendisi olan singani dahil olmak üzere Bolivya ürünlerinin özel kullanımını sürekli olarak teşvik eden bir restoran. Latin Amerika'nın En İyi Kadın Şefi seçilen Marsia Taha, önümüzdeki sene Achumani mahallesinde bir restoran açacak. Bolivya'nın yüzde altmış beşi Amazon havzasında yer aldığından Taha'nın menüsü paiche balığı ve carancho (bir kuş cinsi) gibi geniş bir yelpazeye yayılacak gibi duruyor.
Marsilya, Fransa
Marsilya'nın kültürel takvimi dolu ve diğer güney Fransa sahil noktalarına göre daha uygun fiyatlı. Bu kombinasyon, şehrin en iyi bar, kulüp ve restoranlarından bazılarını ziyaret etmek ve ardından biraz dinlenmek için çevresindeki küçük kasabalara gitmek için gelen genç kalabalık için oldukça çekici. Büyüleyici sahil kasabası Aix-en-Provence'a gidin ve orada hem sanat galerisi, hem bahçe restoranı hem de tasarım mağazasına ev sahipliği yapan 18. yüzyıldan kalma bir Provençal konağı olan Gallifet'e gidin. Marsilya'nın Les Goudes mahallesindeki şık, küçük bir otel ve restoran olan Tuba Club'da da benzer rahat ortamlar bulunabilir; burası sakin bir balıkçı limanı gibidir ve denize doğru inen kayalık bir çıkıntı üzerindeki restoranıyla kendisine sadık bir takipçi kitlesi oluşturmuştur. Olimpiyatlara hazırlık için yapılan önemli yatırımlar ve Marsilya'nın daha önce kültür şehri olması kenti dönüştürdü. Kısacası önümüzdeki sene çok da kalabalık olmadan faydalarını tam olarak görebileceğiniz ilk yıl olacak. Eğer etkinlikler ilginizi çekiyorsa, Marsilya'da, 2025 yılında sizi, Ed Sheeran'dan Bruce Springsteen'e kadar geniş bir yelpazede konser seçenekleri bekliyor.
Maskat, Umman
Maskat, Umman Sultanlığı'nın başkenti ve en büyük şehri. Yüzyıllar boyunca Maskat, Hint Okyanusu denizcileri tarafından Umman'ın engebeli güzelliğine, zorlu kalelerine ve rüzgârla şekillenen çöllerine açılan bir kapı olarak biliniyordu. Ancak turistler, Hacer Dağları'nın kıvrımlarına sıkışmış bu büyüleyici şehri uzun zamandır göz ardı ettiler. Artık bu durum değişmeye başlıyor. En çok merak edilen yerler, şehrin hemen güneyindeki gizli koylarda yer alıyor. Yiti Koyu'nda Nikki Beach Resort, Anantara, lüks plaj villaları, Bandar Al Khairan'da dağ evleri ve yıldız gözlem evi en merak edilen yerler. Kendinizi sahil kenarında şımartmaktan alıkoyabilirseniz, tarihi Mutrah Corniche'de dolaşın, 200 yıllık kapalı çarşısının tütsü kokusunda kaybolun veya görkemli Royal Opera House'da 2025 bahar sezonunda Arapça ve İngilizce altyazılı Verdi operalarını ve Lübnanlı süperstar Ragheb Alama'yı izleyin.
Ngorongoro Krateri, Tanzanya
Dünyanın en büyük krateri olan Ngorongoro, Tanzanya’da bundan 2-3 milyon yıl önce patlayan yanardağın kendi içine çökmesiyle oluşmuş. Ngorongoro Parkı, UNESCO Dünya Miras listesinde. Ngorongoro 600 metre derinlik ve 300 km² genişliğe sahip. Yaban hayatı bu dev alanda tüm muhteşemliğiyle devam ediyor, hayvanlar burada özgürce yaşamlarını sürdürüyor. Bu sene Lemala Camps & Lodges, kraterin doğu ucunda Lemala Osonjoi Lodge'u açtı; büyük boy yataklar ve odun sobaları ile donatılmış 20 çağdaş süite sahip. Ngorongoro Explorer kraterin en yüksek noktasında yer alıyor ve 500 mt yükseklikten kratere bakıyor. Tanzanya'nın büyüleyici takımadalarından Zanzibar, Ngorongoro Krateri gezisine doğal bir eklentidir ve burada göz atmaya değer birkaç tatil köyü bulunur. Mısırlı bir otel grubu, 182 odalı bir tesis olan Jaz Adonia'yı Ekim ayında açtı; Jaz Amaluna Aralık ayında açılıyor; Jaz Aurora'nın ise 2025'in başlarında açılması planlanıyor. 2025 yılında Marriott International ilk Le Méridien tesisini adanın doğu sahilindeki Bwejuu plajlarına getiriyor. Ngorongoro Krateri dışında Serengeti Milli Parkı, Klimanjaro ve Meru dağları, Manyara gölü ve Tarangire Milli Parkı da gezilebilecek yerler arasında.
Palau
Palau bir ada ülkesidir. 500'den fazla adadan oluşan bir takımadadır, yemyeşil adalarının çoğu el değmemiş ve bozulmamıştır. Ünlü Rock Adaları'nı içeren Güney Lagünü zengin biyolojik çeşitliliği nedeniyle 2012 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası alanı olarak bilinir. Koror en kalabalık adasıdır. Batı Pasifik'in kristal sularında yer alan bir dizi yeşil mücevherden oluşan cennet Palau'ya az sayıda turistik geminin sefer yapmasına izin veriliyor. 11 lüks odası bulunan bir “yüzen resort” olan Four Seasons Explorer, 2023 yılında bunlardan biri oldu. Explorer, Kasım 2024'ten itibaren güzergahını Palau'nun ikonik Rock Adaları'nın ötesine taşıyarak ülkenin en büyük adası olan Babeldaob'un kuzey bölgelerini de kapsayacak yeni dalış alanları açtı ve konuklar için kültürel geziler düzenlemeye başladı. Palau'nun ana turizm merkezi ve Kaya Adaları'nın atlama noktası olan Koror'da 50 odalı bir Four Seasons tatil köyünün inşaatı da devam ediyor ve iki yıl içinde açılması bekleniyor. O zamana kadar gezginler Koror'un ilk lüks butik oteli olan ve 2025 yılında açılacak olan lagün ve okyanus manzaralı Hotel Indigo Palau'da yatmayı tercih edebilirler.
Peru Amazonları
Amazon yağmur ormanları Güney Amerika kıtasında 9 ülkeye dağılmış durumda ve dünyanın kalan yağmur ormanlarının neredeyse yarısını oluşturuyor. Machu Picchu en çok ilgi gören yer olsa da Peru'nun yüzde 60'ından fazlası Amazon yağmur ormanlarıyla kaplı. Peru’da Amazon ormanlarını, buradaki yerel hayatı ve biyoçeşitliliği deneyimlemek mümkün. Peru Amazonu'na, gezegenimizin akciğerlerine, 2025 yılında bir seyahat planlamak harika olabilir. Lüks seyahat operatörü Abercrombie & Kent'in 22 kişilik şık nehir teknesi Pure Amazon, Haziran 2025'te Iquitos'tan ilk seferine çıkacak ve panoramik pencereler aracılığıyla sizi tembel hayvanlar ve devasa anakondalara götürecek. AndBeyond da 2026 yılının başlarında hizmete girecek olan yeni nehir keşif yatıyla konuklarını Amazon sularında yüzdürmeyi planlıyor. Peru Amazon'unun biyolojik çeşitliliği, burayı sürdürülebilir lüks turizm markaları için ideal bir yer haline getiriyor. Karada, Tamandua Expeditions'ın Peru'nun ilk lüks ağaç evi Alta Sanctuary, Ocak 2024'te açılmıştı. Yerden 110 metre yüksekte olan bu ev, kuş gözlemciliği ve orman yürüyüşleri için muhteşem bir üs. Buraya ulaşmak eğlencenin yarısı: Puerto Maldonado havaalanından jeep ve tekne ile 4 saat mesafede.
Prayagraj (Allahabad), Hindistan
Her 12 yılda bir Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde yer alan Prayagraj (eski adıyla Allahabad) şehrinde 100 milyondan fazla insan Ganj, Yamuna ve efsanevi Sarasvati nehirlerinin birleştiği kum şeridinde bir araya geliyor. En önemli Hindu hac ziyaretleri arasında yer alan Kumbh Mela, dünyanın en büyük dini etkinliği olarak ilan ediliyor ve bir sonraki festival 2025 yılının Ocak ayına denk geliyor. 12 yıllık döngüsünü tamamlayan Kumbh, 13 Ocak-26 Şubat tarihleri arasında Prayagraj'da gerçekleşecek ve dünyanın dört bir yanından milyonlarca adanmışı ve meraklı gezgini inancın gücüne tanıklık etmek üzere bir araya getirecek. İster inanın ister inanmayın, etkinlik sırasında Kumbh'a ruhani bir enerji yayılır: Çiçek ve tütsü çubukları suyun üzerinde sürüklenir; günler ilahiler ve davul sesleriyle dolar ve lambalardan çıkan duman havada kıvrılır. Hacılar için festivalin zirvesi, uğurlu günlerde kutsal sulara dalmaktır. Bu eylemin inananları günahlarından arındırdığına inanılır. Bu insan kalabalığını ağırlamak için, kumların üzerinde çadırlı konaklama yerleri, yollar, güç kaynakları ve tıbbi tesisler içeren imkansız boyutlarda geçici bir şehir kurulur. The Ultimate Travelling Camp Sangam Nivas gibi eski tesislerin yanı sıra Shivir adında lüks bir çadırlı kamp alanı da 2025 yılında Kumbh'da hizmete girecek. Konuklar ek banyolu ve ısıtmalı şık çadırlı süitlere yerleşebilecek. Tesis bünyesinde çok sayıda restoran ve yemeğin yanı sıra rehberli yoga ve meditasyon, kutsal nehirler boyunca tekne gezileri, yürüyüş turları ve kutsal adamlarla görüşmeler gibi etkinlikler de yer alacak.