Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Anket: Donald Trump'a destek oranı yüzde 37

        Anket: Donald Trump'a destek oranı yüzde 37

        ABD'de yapılan bir ankette, Başkan Donald Trump'a destek oranının yüzde 37 olduğu tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 20:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Anket: Trump'a destek oranı yüzde 37

        Washington Post-Ipsos anketine göre, Amerikalıların Trump'ın politikalarını genel olarak olumsuz değerlendirdiği ve Başkan'a desteğin düşük seviyede seyrettiği belirlendi.

        Ankete ilişkin raporda, "Amerikalılar Başkan Donald Trump'ın önemli konulardaki performansını genel olarak olumsuz değerlendiriyor, yaşam maliyetinin kendilerini zorladığını belirtiyor ve yönetimin İran'la yürüttüğü kesintili müzakerelerin benzin fiyatlarını düşüreceği ya da İran'ın nükleer silah geliştirmesini engelleyeceği konusunda karamsar." ifadelerine yer verildi.

        Raporda, Trump'ın Cumhuriyetçi Parti tabanındaki desteğinde de azalma görüldüğü, bunun partinin kasım ayında yapılacak ara seçimlerde ABD Kongresi'ndeki çoğunluğunu koruma umutlarını tehlikeye atabileceği değerlendirildi.

        REKLAM

        Ankete göre, Amerikalıların yalnızca yüzde 33'ü Trump'ın ekonomi yönetimine destek verirken, yüzde 29'u İran politikasını destekledi.

        Trump'a genel destek oranı yüzde 37 olarak ölçülürken, kayıtlı seçmenler arasında bu oran yüzde 40'a ulaştı.

        Anket sonuçları, Trump'a destek oranının 2021'de başkanlık seçimlerini kaybettiği ve ABD Kongre Binası baskınının yaşandığı dönemdeki seviyelere gerilediğine işaret etti.

        *Fotoğraf: AP

        ÖNERİLEN VİDEO

        Akhisar'daki orman yangını otoyola sıçradı

        (İHA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek İzmir-İstanbul Otoyolu'na ulaştı. Ulaşımın geçici olarak durdurulduğu bölgede, yangına 8 uçak, 8 helikopter ve çok sayıda kara ekibiyle müdahale ediliyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni deliller
        Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni deliller
        ABD'nin İran'a saldırıları devam ediyor
        ABD'nin İran'a saldırıları devam ediyor
        AHBAP soruşturmasında malvarlıklarına el konuldu
        AHBAP soruşturmasında malvarlıklarına el konuldu
        Anket: Trump'a destek oranı yüzde 37
        Anket: Trump'a destek oranı yüzde 37
        Nurdan Eriş: 2018'de evlendik, beni kullandı
        Nurdan Eriş: 2018'de evlendik, beni kullandı
        Trossard 20 bin taraftarın önünde imzayı attı!
        Trossard 20 bin taraftarın önünde imzayı attı!
        Trump portreli altın para basılacak
        Trump portreli altın para basılacak
        Parçalayıp tuvalete gömdü! Kayıp ihbarında bulundu
        Parçalayıp tuvalete gömdü! Kayıp ihbarında bulundu
        Bugün Ne Oldu? 16 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Temmuz 2026 haberleri
        Bodrum’da jet ski faciası! 1 çocuk öldü, baba ve kızı aranıyor
        Bodrum’da jet ski faciası! 1 çocuk öldü, baba ve kızı aranıyor
        Tatil yörelerinde kavurucu sıcaklar: Termometreler 41 dereceyi görecek
        Tatil yörelerinde kavurucu sıcaklar: Termometreler 41 dereceyi görecek
        Greenwood İstanbul'da!
        Greenwood İstanbul'da!
        ÖTV’de 4x4 dönemi
        ÖTV’de 4x4 dönemi
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Soluğu tatilde aldı
        Soluğu tatilde aldı
        Messi-Bellingham gerginliğinin perde arkası!
        Messi-Bellingham gerginliğinin perde arkası!
        MSB'den S-400 açıklaması
        MSB'den S-400 açıklaması
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Aşıkların romantik tatili
        Aşıkların romantik tatili
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz