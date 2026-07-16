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        Haberler Yaşam Ayvalık Şeytan Sofrası'ndaki sır bakın neymiş! Şeytan'ın ayak izi gerçekte kime ait?

        Ayvalık Şeytan Sofrası'ndaki sır bakın neymiş! Şeytan'ın ayak izi gerçekte kime ait?

        Ayvalık'ın dünyaca ünlü gün batımı noktası Şeytan Sofrası, sadece muazzam manzarasıyla değil, zirvesindeki devasa çukurla da dikkat çekiyor. Milyonlarca yıllık volkanik bir oluşumun efsanelerle harmanlandığı bu gizemli tepe, her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 07:28 Güncelleme:
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        Ege'nin kızıl gün batımlarıyla ünlü tepesinde, sadece manzarasıyla değil, barındırdığı sırla da dikkat çeken bir nokta bulunuyor. Ayvalık Şeytan Sofrası’ndaki Şeytan’ın ayak izi, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turistin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bu devasa iz, hem jeolojik bir harika hem de yüzyıllardır dilden dile dolaşan bir efsanenin merkezinde yer alıyor.

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        SÖNMÜŞ BİR VOLKANIN ZİRVESİNDE SAKLI KALAN SIR

        Şeytan'ın ayak izi olarak bilinen oluşum, aslında milyonlarca yıl öncesine dayanan volkanik bir faaliyetin eseri. Lav birikintilerinin soğuması ve büyük gaz kabarcıklarının patlamasıyla oluşan bu derin çukur, zamanla rüzgar ve yağmurun aşındırmasıyla adeta devasa bir ayak izi şeklini aldı. Midilli Adası ve çevredeki 22 adayı kuşbakışı gören bu eşsiz tepe, coğrafi yapısıyla ziyaretçilerini ilk bakışta etkisi altına alıyor.

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        YÜZYILLARDIR NESİLDEN NESİLE AKTARILAN KAÇIŞ HİKAYESİ

        Bu ilginç oluşum, tarih boyunca pek çok anlatıya konu oldu. En bilinen rivayete göre, bölgede yaşanan şiddetli bir kuraklık döneminde halk, toplum tarafından dışlanan ve "Şeytan" olarak adlandırılan Penelope isimli birini suçlar.

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        Halkın kendisini linç edeceğini anlayan Penelope, bu tepeye muazzam bir sofra kurdurur. Açlıkla boğuşan halk yiyeceklere saldırırken, Penelope hızla uzaklaşır ve efsaneye göre kaçarken attığı ilk adım, kayada bu dev izi bırakır.

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        DEMİR PARMAKLIKLAR ARASINDAKİ İNANCIN GÜCÜ

        Bugün bu devasa çukur, bölgede turistik bir ritüele dönüşmüş durumda. Herhangi bir dini veya tarihi kutsaliyeti olmamasına rağmen, alanın etrafı demir parmaklıklarla çevrili bulunuyor.

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        Ziyaretçiler bu demirlere kırmızı kurdeleler bağlayıp, çukurun içine bozuk paralar atarak dilek tutuyor. İnanışın gücü, jeolojik bir gerçeği gölgede bırakarak burayı renkli bir umut noktası haline getiriyor.

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        MANZARANIN BÜYÜSÜ EFSANEYİ GÖLGEDE BIRAKIYOR

        Günün sonunda bu zirveye tırmananları sadece tarihi bir efsane değil, Ege'nin en görkemli gün batımı karşılıyor. Güneşin kızıl bir tepsi gibi denize gömüldüğü anlarda, ayak izi etrafındaki kalabalık sessizleşerek bu kusursuz görsel şöleni izliyor. Doğa ve mitolojinin harika birleşimi, Ayvalık'ın bu yüksek noktasında tüm ihtişamıyla yaşamaya devam ediyor.

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