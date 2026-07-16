Ayvalık Şeytan Sofrası'ndaki sır bakın neymiş! Şeytan'ın ayak izi gerçekte kime ait?

Ege'nin kızıl gün batımlarıyla ünlü tepesinde, sadece manzarasıyla değil, barındırdığı sırla da dikkat çeken bir nokta bulunuyor. Ayvalık Şeytan Sofrası’ndaki Şeytan’ın ayak izi, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turistin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bu devasa iz, hem jeolojik bir harika hem de yüzyıllardır dilden dile dolaşan bir efsanenin merkezinde yer alıyor.