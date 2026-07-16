Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; iki ay önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müzisyen Birkan Nasuhoğlu ile aşk yaşadığını duyuran oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle ilk kez Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.