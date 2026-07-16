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        Haberler Objektife Takılanlar Dilan Çiçek Deniz ve Birkan Nasuhoğlu ilk kez görüntülendi

        Dilan Çiçek Deniz ve Birkan Nasuhoğlu ilk kez görüntülendi

        İlişkilerini mayıs ayında sosyal medya paylaşımlarıyla duyuran oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve müzisyen Birkan Nasuhoğlu, ilk kez birlikte objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 07:44 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; iki ay önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müzisyen Birkan Nasuhoğlu ile aşk yaşadığını duyuran oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle ilk kez Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

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        El ele mağazaları dolaşan Deniz ile Nasuhoğlu, sportif tarzıyla dikkat çekti.

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        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili, birlikte tatile çıktıklarını ve kısa bir süre önce döndüklerini ifade ederek "Ayağımızın tozuyla tatilden geldik, mutluyuz" dedi.

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        Deniz ile Nasuhoğlu'nun bir mağazadan mutfak alışverişi yapması ise "Aynı evde mi yaşıyorlar?" sorusunu akıllara getirdi.

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        #Dilan Çiçek Deniz
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