Dilan Çiçek Deniz ve Birkan Nasuhoğlu ilk kez görüntülendi
İlişkilerini mayıs ayında sosyal medya paylaşımlarıyla duyuran oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve müzisyen Birkan Nasuhoğlu, ilk kez birlikte objektiflere yansıdı
Giriş: 16 Temmuz 2026 - 07:44 Güncelleme:
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Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; iki ay önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müzisyen Birkan Nasuhoğlu ile aşk yaşadığını duyuran oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle ilk kez Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
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El ele mağazaları dolaşan Deniz ile Nasuhoğlu, sportif tarzıyla dikkat çekti.
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Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili, birlikte tatile çıktıklarını ve kısa bir süre önce döndüklerini ifade ederek "Ayağımızın tozuyla tatilden geldik, mutluyuz" dedi.