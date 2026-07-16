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        Haberler Dünya Fransız Parlamentosu "ölmeye yardım" tasarısını kabul etti

        Fransız Parlamentosu "ölmeye yardım" tasarısını kabul etti

        Fransız Parlamentosunda tedavisi bulunmayan hastalıklarla ilgili "ölmeye yardım" olarak nitelendirilen yasa tasarısı kabul edildi. Bu tasarının, tedavisi bulunmayan ciddi hastalıkları olan 18 yaş üstü Fransız ve uzun süredir Fransa'da ikamet eden hastaları kapsadığı ifade edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 07:20 Güncelleme:
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        Fransız Parlamentosu "ölmeye yardım" tasarısını kabul etti
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        Fransız Parlamentosu "ölmeye yardım" olarak nitelendirilen yasa tasarısını nihai olarak kabul etti.

        Fransa'da Parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Mecliste, tedavisi bulunmayan hastalıklarla ilgili "ölmeye yardım" olarak nitelendirilen yasa tasarısı görüşüldü.

        Yapılan nihai oylamada, tasarı 241 "hayır" oyuna karşı 291 "evet" oyuyla kabul edildi.

        Mecliste yapılan oylamayla tasarı, Parlamentodan nihai olarak geçmiş oldu.

        Bu tasarı, tedavisi bulunmayan ciddi hastalıkları olan 18 yaş üstü Fransız ve uzun süredir Fransa'da ikamet eden hastaları kapsıyor.

        Tasarı, tıbbi yardımlı ölümde hayata son verme eyleminin, doktora başvurduktan sonra hastanın kendisi tarafından gerçekleştirilmesini öngörüyor.

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        Hasta, bunu fiziki olarak yapabilecek durumda değilse o zaman bir doktor veya hemşire bu eylemi gerçekleştirecek.

        Yasa tasarısı, söz konusu kişilerin "hastalığa bağlı acı çekiyor olması" ve "iradesini özgür ve bilinçli bir şekilde ifade edebilmesi" şartlarını taşımasını zorunlu kılıyor.

        - Senato'da 3 defa reddedilmişti

        Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, dün yaptığı yazılı açıklamada, nihai oylamadan sonra tasarıdaki bazı unsurların anayasaya uygun olup olmadığının incelenmesi için Anayasa Konseyine başvuracağını açıklamıştı.

        Tasarı, daha önce Parlamentonun üst kanadı olan Senatoda 3 defa reddedilmiş, hükümet ise anayasanın tanıdığı hakkı kullanarak bu konuda son sözü Meclise vermişti.

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