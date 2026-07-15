Balıkesir'de orman yangını çıktı! Bursa’daki yangın söndürüldü
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına müdahale ediliyor. Diğer yandan Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde saat 11.00 sularında orman yangını söndürüldü
Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Adaören kırsal mahallesi yakınlarında orman dışı alanda çıkan ve sonra ormana sirayet eden yangın başladı.
Adaören mevki civarındaki yangına orman ve itfaie ekipleri ile yangın söndürme uçakları müdahaleye başladı.
BURSA YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde otluk alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahalenin ardından söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Büyükorhan ilçesine bağlı Osmanlar Mahallesi'nde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yangına helikopterlerle havadan, arazözler, itfaiye araçları ve orman işçilerinin katılımıyla karadan müdahale edildi.
Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.