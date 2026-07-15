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        Haberler Dünya Son dakika: ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı

        Son dakika: ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı

        ABD ordusu, İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı. ABD Merkez Komutanlığı, "Saldırılar, İran güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere saldırmak için kullandığı askeri yetenekleri daha da zayıflatmak amacıyla tasarlandı" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 13:35 Güncelleme:
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        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu.

        CENTCOM'un sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

        CENTCOM güçlerinin TSİ 13.00’te (ABD doğu saatiyle 06.00'da) İran'a yönelik saldırı dalgası başlattığı belirtilen açıklamada, saldırıların "İran güçlerinin, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere saldırmak için kullandığı askeri yeteneklerini daha da zayıflatmayı amaçladığı" ifade edildi.

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