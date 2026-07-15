Bertuğ Yıldırım baba oldu
Geçtiğimiz mart ayında Portekizli Oriana Correia Gomes ile evlenen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın baba olduğu öğrenildi
Giriş: 15 Temmuz 2026 - 13:04 Güncelleme:
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir forması giyen ve transferde Galatasaray ile adı anılan Bertuğ Yıldırım, Portekiz asıllı model Oriana Correia Gomes ile hayatını birleştirmişti.
Mayıs ayında bebek haberi veren çiftin çocukları dünyaya geldi.
Yıldırım ve Gomes'in oğullarına "Fernando Savaş" adını verdiği öğrenildi.
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