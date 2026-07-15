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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit imkanı

        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit imkanı

        Ardahan Defterdarlığı, vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu bulunan mükellefler için düşük oranlı tecil faiziyle taksitlendirme imkanı sağlandığını bildirdi. Özel tüketim vergisi, 2026 yılı gelir veya kurumlar vergisine mahsup edilecek geçici vergi ile bunlara bağlı vergi ziyaı cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve ilgili damga vergilerinin taksitlendirme kapsamı dışında olduğu aktarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 15:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit

        Defterdarlıktan yapılan açıklamada, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesi kapsamında yürürlüğe konulan düzenlemeyle, mükelleflerin vergi borçlarını daha kolay

        Düzenleme kapsamında belirli şartları taşıyan borçların 72 aya kadar taksitlendirilebildiği ifade edilen açıklamada, 5 Haziran 2026 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 16 Haziran 2026 tarihine kadar ödenmemiş olan ve Bakanlığa bağlı vergi dairelerince tahsil edilen tüm kamu alacakların söz konusu borç kapsamına gireceği belirtildi.

        Özel tüketim vergisi, 2026 yılı gelir veya kurumlar vergisine mahsup edilecek geçici vergi ile bunlara bağlı vergi ziyaı cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve ilgili damga vergilerinin taksitlendirme kapsamı dışında olduğu aktarıldı.

        Borçluların, durumlarına uygun dilekçeyle 31 Ağustos tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerektiği belirtilen açıklamada, faal mükellefiyet kaydı bulunan ve bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin borçlarının mali durumlarına göre 36, 48 veya 72 eşit taksitte ödenebileceği, bunun dışında kalan borçluların ise borçlarını 48 eşit taksitte yapılandırabileceği kaydedildi.

        Açıklamada ayrıca, taksitlendirilen borçların borç durum belgesinde yer almaması için tecil edilen borç tutarının, tecil faizi hariç, en az yüzde 10'unun ödenmiş olması gerektiği bildirildi.

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