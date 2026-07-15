Zaman Kırılması: Türkiye'nin kaderini değiştiren anlar

15 Temmuz 2016...

Bu toprakların gördüğü en karanlık ama aynı zamanda o karanlığın koynundan en parlak direnişin doğduğu gecelerden biriydi. Sadece saatler içinde bir ülkenin kaderi; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan milyonlarca sivil vatandaşa, milletvekillerinden darbe karşıtı polis ve askerlere kadar canını ortaya koyan insanların omzunda yeniden yazıldı.

Cuma günleri iki gazete hazırladığımız için Habertürk'ün Taksim'deki merkez binasından geç saatlerde çıkıyorduk. Sayfaları hazırlarken ajanslara, İstanbul'da tankların yollara çıktığı yönünde haberler düşmeye başladı. Söylentilere göre; köprüye büyük miktarda bomba yerleştirildiğine yönelik ihbar alınmış, tanklar da bu nedenle Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönünü kapatmak için bölgeye intikal ettirilmişti. Ancak bu söylentinin gerçekle en küçük bir ilgisi olamazdı. Eğer amaç bomba ihbarı nedeniyle Boğaziçi Köprüsü'nü kapatmak olsaydı, bu neden tanklarla yapılsındı...

Darbecilere karşı direnişin sembol yerlerinden biri olan Boğaziçi Köprüsü'nde 34 kişi şehit oldu. Bunun üzerine köprünün adı 25 Temmuz 2016'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirildi. 15 Temmuz Şehitler Anıtı da köprünün hemen yanına yapıldı.

ÖNCE BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ KAPATILDI

Konu, stratejik bölgelerin tanklarla çevrilmesi olunca, akıllara bir darbe girişiminde bulunulduğu düşüncesinin gelmesi uzun sürmedi. Önceki askeri darbelerin sadece fotoğraflarını görenler bile gelişmelerin, bir darbe girişimi olduğunu hemen anlayabilirdi. Kısa bir süre sonra da Boğaziçi Köprüsü'nün kapatıldığına, savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığına, İstanbul ve Ankara'nın birçok noktasından asker-polis çatışmasına dair fotoğraflar ve görüntüler gelmeye başladı. Bütün gelişmeler, apaçık bir darbe girişiminde bulunulduğunu gösteriyordu.

FLU ORTAM NETLEŞTİ

Ancak darbe hafızamızla, yaşananlar arasındaki çelişki gözümüzün önündeki fotoğrafı net olarak görmemize engel oluyordu. Öyle ya; darbe, herkesin dışarıda olduğu saatlerde değil, derin uyku halinin yaşandığı sabaha karşı saatlerde gerçekleştirilirdi. İnsanlar, darbe olduğunu ancak sabah uyandığında öğrenirdi. Flu ortam, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla netleşti. Evet, bir darbe girişiminde bulunuluyordu.

"Bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu. Ancak milletimiz bilsin ki demokrasiye herhangi bir zarar getirecek hiçbir faaliyete izin verilmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti vatandaşın, milletin seçtiği, milletin iradesini temsil eden hükümet işbaşındadır. Onun işbaşından gitmesi ancak milletin kararıyla olur, bu bilinmelidir. Bu kalkışmada bulunanlar, bu kanunsuz eylemin içinde olanlar da en ağır şekilde bedelini ödeyecektir."

Dış güçlerin işgali olabileceğine yönelik karanlık düşünceler, uyanıkken görülen kabusu daha da derinleştirirken, herkes gibi benim de en büyük korkum şöyleydi; "Allah korusun, başarılı olurlarsa ne olur? O kadar can gidecek; on yılların emeği, fedakârlığı yitip gidecek. Kim bilir kaç neslin hayalleri, umutları yerle yeksan olacak..."

Temsili fotoğraf

YA O İHBAR YAPILMAMIŞ OLSAYDI YA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN HALKA SESLENMESİ ENGELLENSEYDİ

Bir süre sonra darbe girişiminde bulunan örgütün FETÖ olduğu, dış güçlerin doğrudan bir askeri desteği olmadan gerçekleştirildiği anlaşıldı anlaşılmasına ama tehlike yine de büyüktü.

• Ya darbecilerin elini ayağına dolaştıran o ilk ihbar yapılmasaydı.

• Ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te kaldığı otelden biraz geç çıksaydı da kendisine suikast düzenlemek için harekete geçen darbecilerle karşılaşsaydı. Bunun sonucunda ya telefon ekranından halkı darbe girişimine karşı direnişe geçmeye davet edemeseydi?

O zaman neler olurdu?

PLANLANAN SAAT ASLINDA 16 TEMMUZ SAAT 03.00'TÜ

Uğursuz geceyi bir destana dönüştüren ilk kırılma kamuoyunun henüz büyük tehlikeden haberdar olmadığı o kritik saatlerde; yani 14.20 ila 21.00 arasında gizliydi. Darbe planlayıcılarının stratejisi, Türk siyasi tarihindeki önceki askeri müdahalelerde olduğu gibi, sinsi bir baskın etkisi yaratmak üzerine kuruluydu. Planlanan asıl saat, 16 Temmuz sabaha karşı 03.00 idi. Çünkü o saatte şehirler tamamen uykuya çekilmiş, sokaklar boşalmış, medya organları nöbetçi kadrolara devredilmiş ve devlet bürokrasisi gafil avlanabilecek bir sessizliğe bürünmüş olacaktı. Darbeciler, akılları sıra ülkenin yönetimini ele geçirme planı yapmıştı yapmasına ama hesap edemedikleri, vatansever bir milletin ve onun bağrından çıkan vatansever devlet adamlarının basiretiydi.

TARİHİ EMRİN YAYIMLANMASIYLA DARBECİLER PANİKLEDİ

Bir ihbar üzerine MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar arasında Karargâh'ta yapılan gizli zirvenin ardından, saat 18.30'da o tarihi emir yayımlanarak Türkiye hava sahası her türlü askeri uçuşa tamamen kapatıldı. Orgeneral Akar, ayrıca Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak'ı arayarak hiçbir tankın ve zırhlı aracın birlik dışına çıkarılmamasını emretti. Bu emirler, ihanet tekerine çomak soktu.

Temsili fotoğraf

KUSURSUZ SANILAN PLANLARI BÜYÜK BİR KAOSA DÖNÜŞTÜ

Karargâh'taki zirveyle ortaya çıkan bu ani ve kararlı refleks, darbecilerin yüzündeki maskeyi düşürdü. Darbeciler, deşifre olmanın getirdiği büyük bir panikle, 'Baskın basanındır' refleksine sığınarak sabaha karşı 03.00'te başlatacakları ihaneti, 7 saat öne çekerek saat 21.00 sularında düğmeye bastı. Bunun sonucunda da hainlerin kusursuz sandığı plan, onlar için devasa bir kaosa dönüştü. Sokakların henüz canlı, insanların ayakta olduğu bir zaman diliminde tankların caddelere çıkması, cuntanın tüm lojistik avantajını elinden aldı.

ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİLER

Darbeciler; emir-komuta zincirinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için Orgeneral Hulusi Akar'ı kendi taraflarına çekmek istedi. Makam odasını basan darbeciler, Orgeneral Akar'ı öldürmekle tehdit etti. Kendisi, yüzüne doğrultulan silahı umursamadan sert bir şekilde darbecilere karşı çıktı. Orgeneral Akar, bunun üzerine darbeciler tarafından rehin alındı.

Temsili fotoğraf

KORSAN BİLDİRİ BİR MİLLETİN GELECEĞİNİ ESİR ALMA HAMLESİYDİ

Tanklar paletlerini insanların üzerine doğru sürdüğünde, hainlerin kontrolündeki uçaklardan bomba, helikopterlerden kurşun yağdığında sokaklarda dehşet, evlerde ise ağır bir belirsizlik havası hâkimdi. Hainlerin TRT ekranlarında silah zoruyla okuttuğu o karanlık korsan bildiri, bir milletin geleceğini esir alma hamlesiydi.

Darbeciler, TRT spikeri Tijen Karaş'a bildiriyi silah zoruyla okuttu.

ETTEN DUVARA ÇARPTILAR

MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın basiretiyle saat 21.00 sularına çekilen o karanlık girişim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi çağrısıyla büyük bir direnişe dönüştü. Hainler; tankların önüne gövdelerini siper eden, etten ve kemikten devasa bir duvara çarptılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından minarelerden yükselen selalar, adeta bir seferberlik çağrısına dönüştü; her yaştan ve her görüşten insan, vatan toprağını korumak için tek bir yürek oldu."

O gece yaşananlar, sadece bir askeri kalkışma değil; kökü dışarıda, kolları devletin kılcal damarlarına sızmış bir ihanet şebekesinin eliyle Türkiye Cumhuriyeti'ni işgal etme, milletin iradesini bertaraf etme ve Cumhuriyet'in değerlerini yıkma teşebbüsüydü. 15 Temmuz; tankla, uçakla, helikopterle saldıran darbecilere karşı, yalın göğsüyle siper olan bir milletin destanı olarak tarihe kazındı.

15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe kalkışması, Türkiye siyasi tarihinin en kırılgan, en karanlık ama aynı zamanda bir milletin kaderini kendi elleriyle yazdığı en destansı dönemeci oldu.

ÇANAKKALE RUHUNUN TAZELİĞİNİ DÜNYAYA HAYKIRDI

O dehşet gecesinde; tankların karşısına sadece bedenleriyle dikilen kahramanların, hakikati haykırmaktan çekinmeyen medyanın ve vatanına sadık emniyet güçlerinin sergilediği direniş, yalnızca bir darbeyi bertaraf etmedi; bu topraklarda Çanakkale ruhunun hâlâ taptaze yaşadığını tüm dünyaya gösterdi. 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe kalkışması, Türkiye siyasi tarihinin en kırılgan, en karanlık ama aynı zamanda bir milletin kaderini kendi elleriyle yeniden yazdığı en destansı dönemeci olarak tarihteki yerini aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇAĞRISIYLA ULUSUN GELECEĞİNİ GÜVENCE ALTINA ALDI

Tam o ölümcül sessizlik anında, saat 00.24'te, Türkiye'nin kaderini değiştiren bir görüntülü konuşma bağlantısı gerçekleşti. O kritik anlarda aynı zamanda Türkiye'nin Başkomutanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece 96 cm²'lik bir cep telefonu ekranından halka seslenerek 783.562 km²'lik vatan toprağının bütünlüğünü ve bu vatanın sahibi olan koca bir ulusun geleceğini güvence altına aldı.

Eğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halka çağrıda bulunamasaydı, gecenin seyri değişecek ve buna bağlı olarak Türkiye'nin geleceğine ipotek konulacaktı. Zira bu çağrının en somut etkisi; o ana kadar ne olduğunu tam olarak anlamayan milyonlarca kişinin tekbirler eşliğinde, "Vatan sana canım feda" ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganlarıyla sokaklara, meydanlara ve havalimanlarına akın etmesi oldu. Darbecilere karşı duran vatandaşların arasına katılan bu kitleler, darbe girişiminin püskürtülmesinde en kritik rolü üstlendi.

İKİ HAYATİ DÖNÜM NOKTASI VARDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vakur bir edayla halka seslenişinin ortaya çıkardığı iki hayati dönüm noktası vardı.

Birincisi, darbe bildirisinin TRT'de zorla okutulmasının yarattığı bilgi kirliliği ve psikolojik baskı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Meydanlara davet ediyorum" mesajıyla kırıldı. Bu çağrı yapılmasaydı, vatandaşlar güvenilir bir kaynaktan talimat beklemeye devam edebilir; sokağa çıkma kararı kişisel inisiyatiflere kalacağı için kitlesel direnç çok daha geç ya da zayıf başlayabilirdi. Erdoğan'ın hayatta ve özgür olduğu, üstelik kararlı bir duruş sergilediği bu yayınla kanıtlanmamış olsaydı, darbecilerin "Yönetime el koyduk, her şey kontrolümüz altında" propagandası geniş kitleler tarafından çok daha kolay kabullenilebilirdi."

NET BİR EYLEM PLANINA DÖNÜŞTÜ

İkincisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı, direnişin koordinasyon merkezini doğrudan sokağa, yani hakkını savunan sivil halkın göğsüne taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dudaklarından dökülen; "Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum... Milletin gücünün üstünde bir güç ben tanımadım" sözleri, milyonlar için darbecilerin üzerine sel olacakları net bir eylem planına dönüştü.

MİLLÎ GÜN İLAN EDİLDİ 15 Temmuz, 29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasayla "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adıyla bu yıl 10'uncu yılını kutladığımız Türkiye'nin millî günlerinden biri olarak ilan edildi.

DARBECİLERİN LOJİSTİK HAREKET ALANI KISITLANDI

Halkın ve polisin sokakları doldurması, darbeci askerlerin lojistik hareket alanını ciddi şekilde kısıtladı. Eğer tankların önüne çıkan kitleler olmasaydı, darbe girişiminde yer alan birlikler, başta İstanbul ve Ankara'daki stratejik noktalar olmak üzere planladıkları mevzileri çok daha hızlı ve kalıcı şekilde tahkim edecekti. Örneğin, İstanbul Atatürk Havalimanı halk tarafından kontrol altına alınmasaydı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının oraya inmesi imkânsız hale gelecekti. Nitekim darbecilerin kontrolündeki savaş uçaklarının düşürmek için peşine düştüğü Cumhurbaşkanlığı uçağının, bir aldatmacayla THY uçuş kodunu kullanarak sivil bir yolcu uçağı gibi piste başarıyla inmesi de gecenin en önemli kırılma noktalarından biri oldu.