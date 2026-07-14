En düşük emekli aylığı maddesi komisyondan geçti

Ben'ce - 12 Temmuz 2026 (Ayşe Böhürler & Kadir Kaymakçı & Nuran Yıldız)

Haftanın öne çıkan gelişmeleri, dünya siyasetinden kültür sanata uzanan geniş bir perspektifle Ben'ce'de ele alınıyor. NATO Zirvesi'nin en çok konuşulan anları, liderlerin verdiği mesajlar ve uluslararası kamuoyunda yankı uyandıran gelişmeler programın ilk gündem başlıkları arasında yer alıyor. Avru... Daha Fazla Göster Haftanın öne çıkan gelişmeleri, dünya siyasetinden kültür sanata uzanan geniş bir perspektifle Ben'ce'de ele alınıyor. NATO Zirvesi'nin en çok konuşulan anları, liderlerin verdiği mesajlar ve uluslararası kamuoyunda yankı uyandıran gelişmeler programın ilk gündem başlıkları arasında yer alıyor. Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs'a ilişkin aldığı karar neden tartışma yarattı? Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen tepkiler ne anlama geliyor? Diplomasi cephesinde yaşanan son gelişmeler ve kararın olası etkileri kapsamlı şekilde değerlendiriliyor. Sanat dünyasında ise Oscar ödüllü Anthony Hopkins'in müzik alanındaki yeni kariyeri konuşulurken, yaz aylarında kaçırılmaması gereken kitaplar, filmler, diziler ve kültür sanat etkinlikleri de izleyiciler için mercek altına alınıyor. Habertürk'te Ben'ce'de Ayşe Böhürler, Kadir Kaymakçı ve Prof. Dr. Nuran Yıldız; haftanın gündemini, öne çıkan kültür sanat başlıklarını ve dünya siyasetindeki dikkat çeken gelişmeleri değerlendiriyor. Daha Az Göster