En düşük emekli aylığı maddesi komisyondan geçti
En düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye çıkartılmasına ilişkin torba kanun teklifinin 15'inci maddesi TBMM Plan Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklif TBMM Genel Kurulunda görüşüldükten sonra yasalaşacak. En düşük emekli aylığı zammı temmuz ayından geçerli olacak.
Giriş: 14 Temmuz 2026 - 19:06 Güncelleme:
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