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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam En düşük emekli aylığı maddesi komisyondan geçti

        En düşük emekli aylığı maddesi komisyondan geçti

        En düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye çıkartılmasına ilişkin torba kanun teklifinin 15'inci maddesi TBMM Plan Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklif TBMM Genel Kurulunda görüşüldükten sonra yasalaşacak. En düşük emekli aylığı zammı temmuz ayından geçerli olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 19:06 Güncelleme:
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        En düşük emekli aylığı maddesi komisyondan geçti

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