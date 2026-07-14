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        Haberler Gündem Güncel Şarkıcı Haluk Levent’in gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

        Şarkıcı Haluk Levent’in gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in, gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı. Levent, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları kapsamında Bursa'da yakalanarak İstanbul'a getirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 10:43 Güncelleme:
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        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı

        Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı. Levent’in gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı.

        DHA'daki habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alındı.

        Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği belirlendi. Ayrıca Ahbap Derneği'nin hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına ise 120 milyon lira para aktarıldığı tespit edildi. Levent, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

        Haluk Levent’in gözaltına alınmadan önce İstanbul İzmir yolundaki bir dinlenme tesisi önünden araca bindiği görüntüler ortaya çıktı.

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