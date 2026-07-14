Yeni senatör Graham'ın kız kardeşi: Lindsey Graham'dan boşalan koltuğa Darline Graham atandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın en yakın isimlerinden olan 71 yaşındaki Lindsey Graham'ın ani ölümünün ardından boşalan senatör koltuğuna, Güney Carolina Cumhuriyetçi Valisi Henry McMaster tarafından Senatör Lindsey Graham'ın kız kardeşi Darline Graham Nordone atandı.

ABD'de hayatını kaybeden senatörlerin yerine seçildiği eyaletin valisi atama yapabiliyor.

Başkan Donald Trump'ın bu görev için tercih ettiği isim olan Darline Graham Nordone'nin bu hafta içinde yemin etmesi bekleniyor ve bu da Çoğunluk Lideri John Thune'un Cumhuriyetçilerin Senato'daki 53-47'lik çoğunluğunu korumasını sağlayacak.

Senatör Graham cumartesi gecesi ani bir şekilde hayatını kaybetti. Önce NATO Zirvesi için Ankara'da bulunan, daha sonra başkentten Ukrayna'ya geçen ve oradan Washington'a döndükten kısa bir süre sonra ölen Graham'ın yokluğu ve Senato'nun en yaşlı senatörü Mitch McConnell'ın hastalığı sebebiyle devam eden yokluğu; Senato aritmetiğinde Cumhuriyetçileri çok zor bir noktaya sürüklemişti.

Darline Graham, kasım ayındaki ABD Ara Seçimleri'ne kadar abisinin yerine görev yapacak.

Güney Carolina Cumhuriyetçi Partisi, 11 Ağustos'ta özel bir ön seçim yapacak ve eğer hiçbir aday çoğunluğu kazanamazsa 25 Ağustos'ta ikinci tur seçim yapılacak. Parti adaylığını kazanan kişi, 3 Kasım'daki ABD Ara Seçimi'nde Demokrat Annie Andrews ile karşı karşıya gelecek.Darline Graham'ın yarışa katılmaya çalışıp çalışmayacağı henüz belirsiz.