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        Hande Erçel tatilde

        Oyuncu Hande Erçel; ablası Gamze Erçel, eniştesi Caner Yıldırım ve yeğeni Mavi ile birlikte Bodrum Türkbükü'nde tatil yaparken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 07:50 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Hande Erçel, tatil sezonunu Bodrum'da açarak enerji depoluyor.

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        Tatilini ablası Gamze Erçel, eniştesi Caner Yıldırım ve yeğeni Mavi ile birlikte geçiren oyuncu, Türkbükü'ndeki bir plajda objektiflere yansıdı.

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        Gün boyunca yeğeni Mavi ile yakından ilgilenen Erçel, dört aylık hamile olan ablası Gamze Erçel'i de bir an olsun yalnız bırakmadı.

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        Bir süre sonra ablası ve bir arkadaşıyla denize girmek isteyen oyuncu, kısa bir sohbetin ardından suyun soğuk olduğunu fark etti.

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        Bu durum üzerine denize girmekten vazgeçen Hande Erçel, şezlonguna geri döndü.

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        32 yaşındaki oyuncu, günün geri kalanını yine yeğeni Mavi ile ilgilenerek geçirdi.

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        İyice belirginleşen karnıyla dikkat çeken Gamze Erçel, Caner Yıldırım ile 26 Nisan 2019'da nikâh masasına oturmuştu. İkili, ilk çocukları Mavi'yi aynı yılın Aralık ayında kucaklarına almıştı.

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        #Hande Erçel
        #Gamze Erçel
        #Caner Yıldırım
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