Hande Erçel tatilde
Oyuncu Hande Erçel; ablası Gamze Erçel, eniştesi Caner Yıldırım ve yeğeni Mavi ile birlikte Bodrum Türkbükü'nde tatil yaparken görüntülendi
Giriş: 14 Temmuz 2026 - 07:50 Güncelleme:
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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Hande Erçel, tatil sezonunu Bodrum'da açarak enerji depoluyor.
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Tatilini ablası Gamze Erçel, eniştesi Caner Yıldırım ve yeğeni Mavi ile birlikte geçiren oyuncu, Türkbükü'ndeki bir plajda objektiflere yansıdı.
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Gün boyunca yeğeni Mavi ile yakından ilgilenen Erçel, dört aylık hamile olan ablası Gamze Erçel'i de bir an olsun yalnız bırakmadı.
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Bir süre sonra ablası ve bir arkadaşıyla denize girmek isteyen oyuncu, kısa bir sohbetin ardından suyun soğuk olduğunu fark etti.
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Bu durum üzerine denize girmekten vazgeçen Hande Erçel, şezlonguna geri döndü.
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32 yaşındaki oyuncu, günün geri kalanını yine yeğeni Mavi ile ilgilenerek geçirdi.