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        Haberler Dünya ABD basınından kritik Ahmedinejad iddiası

        ABD basınından kritik Ahmedinejad iddiası

        İsrail istihbarat servisi Mossad'ın eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı İran'da olası bir rejim değişikliğinin ardından ülkenin yeni lideri olarak hazırlamaya çalıştığı iddia edildi. New York Times'ın haberine göre, İsrail'in Ahmedinejad ile teması 2023 yılına uzanıyor. Gazete, 2024 ve 2025 yıllarında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen konferansların, Ahmedinejad ile İsrailli istihbarat görevlileri arasında gerçekleştirilen gizli görüşmeler için kullanıldığını öne sürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 20:14 Güncelleme:
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        ABD basınından kritik Ahmedinejad iddiası

        Haberde, Mossad Başkanı David Barnea'nın da 2024 yılında Budapeşte'de Ahmedinejad ile görüştüğü iddia edildi. Eski ABD'li yetkililere göre Mossad, bu görüşmenin ardından ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nı (CIA) Ahmedinejad ile temas kurduğu konusunda bilgilendirdi.

        Gazeteye konuşan ABD, İsrail ve İranlı yetkililere göre İsrail, Ahmedinejad'ı İran'da olası bir yönetim değişikliğinin ardından kurulacak geçiş yönetiminde değerlendirmeyi planladı. Haberde, İsrail'in Ahmedinejad'ın yurt dışı seyahatleri ile konaklama masraflarının bir kısmını gizlice karşıladığı ve İsrailli görevlilerin farklı ülkelerde kendisiyle birden fazla kez görüştüğü de öne sürüldü.

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        Habere göre plan, 28 Şubat 2026'da, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarının ilk günlerinde uygulamaya konuldu. İddiaya göre İsrail'in düzenlediği hava saldırısında Ahmedinejad'ın yerleşkesindeki korumalara ait bina ile zırhlı araç hedef alındı. Saldırının ardından olay yerine gelen siyah bir arabaya binen Ahmedinejad'ın, Mossad görevlileri tarafından İran'daki gizli bir güvenli eve götürüldüğü ileri sürüldü.

        New York Times, Ahmedinejad'ın daha sonra İsrail'in planından rahatsızlık duyduğunu ve güvenli evi henüz açıklanmayan koşullarda terk ettiğini yazdı. Gazeteye konuşan dört üst düzey İranlı yetkili, Ahmedinejad'ın daha sonra İran Devrim Muhafızları İstihbarat Birimi tarafından ev hapsine alındığını iddia etti.

        Haberde, Ahmedinejadın, 2005-2013 yılları arasındaki cumhurbaşkanlığı döneminde sert İsrail karşıtı söylemlerine, İran'ın nükleer programını hızlandıran politikalarına ve Holokost'u inkar eden açıklamalarına değinildi. Ancak gazete, görevden ayrılmasının ardından Ahmedinejad'ın söylemlerini yumuşattığını, güvenlik kurumlarını ve ülkedeki yolsuzlukları eleştirdiğini, Batı ile ilişkiler konusunda daha ılımlı bir çizgi izlemeye başladığını ifade etti.

        Habere göre Ahmedinejad, yakın çevresine iktidara yeniden gelmesi halinde İsrail'i tanıyabileceğini ve İran'ı ABD öncülüğündeki Abraham Anlaşmaları'na dahil edebileceğini de söyledi.

        İsrail makamları haberde yer alan iddialara ilişkin açıklama yapmazken, Ahmedinejad'ın sözcüsü Ali Ekber Cevanfekr de yorum yapmayı reddetti. Haberde yer alan iddialar ismi açıklanmayan ABD, İsrail ve İranlı yetkililerin beyanlarına dayanıyor.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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