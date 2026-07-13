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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Mathias Lovik Molde'ye transfer oldu!

        Trabzonspor'da Mathias Lovik Molde'ye transfer oldu!

        Transfer döneminde birçok hamle yapan Trabzonspor, Mathias Lovik'in Molde'ye transfer olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 19:42 Güncelleme:
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        Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı!

        Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Trabzonspor'da bir de ayrılık yaşandı...

        Bordo-mavililer Mathias Lovik'in transferi konusunda Norveç temsilcisi Molde ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        Buna göre Trabzonspor'un kasasına 2.5 milyon Euro'su net olmak üzere, 1.9 milyon Euro ise şarta bağlı bonus olmak üzere 4.4 milyon Euro bonservis bedeli girecek. Ayrıca oyuncunun bir başka transferinden elde edilecek net gelirin yüzde 10'u da Trabzonspor'un olacak.

        Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mathias Johan Fjortoft Lovik'in, Molde Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Buna göre; Molde Kulübü ile, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-EUR garanti bedel ve 1.900.000.-EUR şarta bağlı bonus olmak üzere, toplamda 4.400.000.-EUR bedelli anlaşma yapılmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde, elde edilecek net transfer bedelinin %10'u Kulübümüze ödenecektir." denildi.

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        TRABZONSPOR'DA 17 MAÇA ÇIKTI

        Ocak ayında transfer edilen Norveçli sol bek için Trabzonspor, Parma'ya 4 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. 23 yaşındaki oyuncu, bordo-mavililerde 17 maça çıkarken 2 asist yaptı ve 815 dakika sahada kaldı.

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