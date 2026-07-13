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        Haberler Ekonomi Emlak TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı

        TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı

        TOKİ, kurum yöneticilerinin isimleri kullanılarak inşaat yüklenicileri ve müşavir firmalardan afet bölgelerindeki vatandaşlar adına yardım talebinde bulunulduğuna ilişkin bilgiler alındığını açıkladı. Kurum, bu taleplerin gerçeği yansıtmadığını belirterek dolandırıcılık girişimlerine itibar edilmemesi ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 15:58 Güncelleme:
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        TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), kurum yöneticilerinin isimleri kullanılarak gerçekleştirilmeye çalışılan dolandırıcılık girişimlerine karşı kamuoyunu uyardı.

        TOKİ'nin yaptığı açıklamada, idare yöneticilerinin isimleri kullanılarak inşaat yüklenicisi ve müşavir firmalardan, afet bölgelerinde yaşayan vatandaşlar için yardım talebinde bulunulduğuna yönelik bilgiler edinildiği belirtildi.

        Açıklamada, TOKİ yöneticilerinin herhangi bir nedenle kişi veya firmalardan yardım talebinde bulunmalarının söz konusu olmadığı vurgulanarak, menfaat temin etmeyi amaçlayan bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine kesinlikle itibar edilmemesi istendi.

        Kurum, söz konusu dolandırıcılık girişiminde bulunan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını da duyurdu.

        TOKİ, kamuoyuna yaptığı çağrıda, kurum adına iletilen şüpheli yardım taleplerine karşı dikkatli olunmasını istedi.

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