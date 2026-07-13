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        Haberler Ekonomi Emlak Yabancılar daha az konut aldı, daha çok harcadı

        Yabancılar daha az konut aldı, daha çok harcadı

        Yabancı yatırımcılar 2026'nın ilk beş ayında Türkiye'de daha az konut satın almasına rağmen gayrimenkule daha fazla para harcadı. TCMB ve TÜİK verileri, yabancı talebinde profil değişimine işaret etti

        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 11:26 Güncelleme:
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        Daha az konut, daha çok gelir!

        Yabancı yatırımcının Türkiye'deki gayrimenkul alımlarında dikkat çekici bir değişim yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile TÜİK verileri birlikte incelendiğinde, 2026'nın ilk beş ayında yabancıların satın aldığı gayrimenkul için ödediği tutar artarken, satın alınan konut sayısının ise gerilemeye devam ettiği görülüyor.

        TCMB verilerine göre yabancıların Türkiye'den gerçekleştirdiği gayrimenkul alımları 2026'nın ocak-mayıs döneminde 983 milyon dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 726 milyon dolar seviyesindeydi. Böylece yabancıların Türkiye'deki gayrimenkul yatırımı yıllık bazda yaklaşık yüzde 35 arttı.

        Buna karşın TÜİK verileri yabancıların aldığı konut sayısındaki düşüşün sürdüğünü ortaya koydu. İlk beş ayda yabancılara yapılan konut satışı geçen yılın aynı dönemindeki 8 bin 325 adetten 7 bin 68 adede geriledi.

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        Daha yüksek bedelli alımlar öne çıkıyor

        İki veri birlikte değerlendirildiğinde, yabancı yatırımcıların daha az sayıda gayrimenkul satın almasına rağmen toplam harcamalarının arttığı görülüyor. Bu durum, yabancıların daha yüksek fiyatlı konutlara yöneldiğine ya da konut dışındaki ticari gayrimenkullerin toplam yatırım içindeki ağırlığının arttığına işaret ediyor.

        Nitekim iş yeri satışları da bu tabloyu destekliyor. Yılın ilk beş ayında yabancılara 495 iş yeri satıldı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemindeki 492 adet seviyesine oldukça yakın gerçekleşti.

        Konut ve iş yeri satışları dışındaki gayrimenkul satışları, TÜİK tarafından açıklanmıyor. Yabancıların arsa, tarla alması durumunda bu alanlarda 2 yıl içerisinde proje geliştirmeleri gerekiyor.

        2022 zirvesinin oldukça gerisinde

        Yabancı talebi 2022 yılında tarihi zirvesine ulaşmıştı. İlk beş ayda yabancılara 28 bin 771 konut satılırken, TCMB verilerine göre yabancıların gayrimenkul yatırımı 2 milyar 277 milyon dolar olmuştu.

        Sonraki yıllarda hem adet hem de yatırım tutarında belirgin bir gerileme yaşandı. 2025'in ilk beş ayında yabancı yatırımı 726 milyon dolara kadar inerken, 2026'da yatırım tutarında toparlanma görülmesine rağmen satış adedi düşmeye devam etti.

        Bu tablo, yabancı talebinin yeniden canlanmaya başladığını ancak bu talebin önceki yıllardan farklı bir profile sahip olduğunu gösteriyor. Piyasada daha yüksek değerli konutlar ile ticari gayrimenkullere yönelimin artması, toplam yatırım tutarını yukarı taşırken satış adetlerinin düşük kalmasına neden oluyor.

        Cari açık kapandı

        2025 yılında ilk kez Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımı, yabancıların Türkiye'den gayrimenkul alımını parasal olarak geçmişti. 2026'nın ilk 5 ayında cari açık durumu toparlandı.

        2025'in ilk 5 ayında 1 milyar 31 milyon dolar olan yurt dışından alım miktarı yüzde 7,85 düşüşle 950 milyon dolara geriledi. Yabancıya satış ise 726 milyon dolardan yüzde 35,40 artışla 983 milyon dolarak yükseldi.

        Yıl (İlk 5 ay) Türklerin Yurt Dışından Alımı (Milyon $) Yabancılara Satış (Milyon $)
        2014 Veri yok 1.683
        2015 Veri yok 1.392
        2016 Veri yok 1.540
        2017 184 1.935
        2018 143 1.829
        2019 82 1.857
        2020 92 1.458
        2021 115 1.767
        2022 168 2.277
        2023 688 1.958
        2024 863 1.437
        2025 1.031 726
        2026 950 983
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