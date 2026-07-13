Yüksek faiz ihtimali altından kaçışa yol açtı
ABD ile İran arasındaki gerilimin enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği endişesiyle Fed'e yönelik beklentiler etkilendi. Dolar ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş altında haftanın ilk gününde yüzde 1.5'lik düşüşe yol açtı
Küresel piyasalarda altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde sert düşüş kaydetti.
Küresel piyasalarda altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde sert düşüş kaydetti.
Uluslararası piyasalarda spot altının ons fiyatı gün içinde yaklaşık yüzde 1.5 değer kaybederek 4 bin 56 dolar seviyesine kadar geriledi. Böylece ons altın son dönemdeki yükselişinin ardından yeniden satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.
Analistler, ABD ile İran arasında yeniden tırmanan jeopolitik gerilime rağmen piyasalarda asıl fiyatlamanın enflasyon ve para politikası beklentileri üzerinden yapıldığını belirtiyor.
Uzmanlara göre, artan jeopolitik risklerin küresel enflasyonu yukarı çekebileceği beklentisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha şahin davranabileceği öngörüsünü güçlendirdi. Bu durum, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluşturdu.
Öte yandan ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve doların güçlü seyrini koruması da altın fiyatlarını aşağı çeken unsurlar arasında gösteriliyor.
Piyasa uzmanları, jeopolitik gelişmelerin normal koşullarda güvenli liman talebini artırarak altını desteklediğini ancak mevcut tabloda yatırımcıların daha yüksek faiz ihtimalini fiyatlaması nedeniyle altın fiyatlarında satış baskısının öne çıktığını ifade ediyor.
Analistler, önümüzdeki günlerde ABD'den gelecek enflasyon verileri ile Fed yetkililerinin açıklamalarının altın fiyatlarının yönü açısından belirleyici olacağını değerlendiriyor.
29 TEMMUZ'DA NBE BEKLENİYOR?
Öte yandan piyasalar, Fed'in kısa vadede faiz indirimine gitmesini beklemiyor. CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, 29 Temmuz'daki Fed toplantısında faizlerin sabit bırakılmasını temel senaryo olarak fiyatlıyor. Eylül toplantısına ilişkin beklentilerde ise faiz indirimi olasılığı zayıflarken, faizlerin mevcut seviyede korunması ya da gerekmesi halinde ilave sıkılaştırmaya gidilmesi ihtimali öne çıkıyor.