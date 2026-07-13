MGM'den sıcak uyarısı... Termometre alev alev!
MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre bugün Trakya, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor. Sıcaklık ise yurt genelinde etkisini hissettiriyor. Güneydoğu Bölgesi'nde termometre 40 derecenin üzerine çıkacak. İllerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimler ile Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 34, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 30, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR: 34, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 30, Az bulutlu ve açık
BURSA: 32, Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu
ÇANAKKALE: 33, Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ: 30, Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ: 37, Az bulutlu ve açık
MANİSA: 36, Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 37°, Az bulutlu ve açık
ADANA: 35, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 30, Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR: 36, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 31, Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI: 34, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 30, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 35, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 28, Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
KASTAMONU: 32, Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
ZONGULDAK: 26, Az bulutlu ve açık
AMASYA: 34, Parçalı bulutlu
SAMSUN: 29, Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE: 27, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 32, Parçalı ve çok bulutlu
KARS: 28, Parçalı ve çok bulutlu, yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 36, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 30, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR: 42, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 37, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 40, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 41, Az bulutlu ve açık