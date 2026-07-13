Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimler ile Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 34, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 30, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR: 34, Az bulutlu ve açık

KOCAELİ: 30, Az bulutlu ve açık

BURSA: 32, Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu

ÇANAKKALE: 33, Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ: 30, Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ: 37, Az bulutlu ve açık

MANİSA: 36, Az bulutlu ve açık

MUĞLA: 37°, Az bulutlu ve açık

ADANA: 35, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: 30, Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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BURDUR: 36, Parçalı ve az bulutlu

HATAY: 31, Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI: 34, Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR: 30, Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 35, Parçalı ve az bulutlu

BOLU: 28, Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

KASTAMONU: 32, Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

ZONGULDAK: 26, Az bulutlu ve açık

AMASYA: 34, Parçalı bulutlu

SAMSUN: 29, Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE: 27, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ERZURUM: 32, Parçalı ve çok bulutlu

KARS: 28, Parçalı ve çok bulutlu, yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA: 36, Parçalı ve az bulutlu

VAN: 30, Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR: 42, Az bulutlu ve açık

MARDİN: 37, Az bulutlu ve açık

SİİRT: 40, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 41, Az bulutlu ve açık