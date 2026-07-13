Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu MGM'den sıcak uyarısı... Termometre alev alev!

        MGM'den sıcak uyarısı... Termometre alev alev!

        MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre bugün Trakya, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor. Sıcaklık ise yurt genelinde etkisini hissettiriyor. Güneydoğu Bölgesi'nde termometre 40 derecenin üzerine çıkacak. İllerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 07:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        MGM'den sıcak uyarısı... Termometre alev alev!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimler ile Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

        REKLAM

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 34, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 30, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        İZMİR: 34, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 30, Az bulutlu ve açık

        BURSA: 32, Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu

        ÇANAKKALE: 33, Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu

        KIRKLARELİ: 30, Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ: 37, Az bulutlu ve açık

        MANİSA: 36, Az bulutlu ve açık

        MUĞLA: 37°, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 35, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 30, Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        REKLAM

        BURDUR: 36, Parçalı ve az bulutlu

        HATAY: 31, Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI: 34, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 30, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 35, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 28, Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        KASTAMONU: 32, Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        ZONGULDAK: 26, Az bulutlu ve açık

        AMASYA: 34, Parçalı bulutlu

        SAMSUN: 29, Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        RİZE: 27, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        REKLAM

        ERZURUM: 32, Parçalı ve çok bulutlu

        KARS: 28, Parçalı ve çok bulutlu, yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 36, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 30, Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR: 42, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 37, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 40, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 41, Az bulutlu ve açık

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 9 Temmuz 2026 (ABD Türkiye'ye Yaptırımları Ne Zaman Kaldıracak?)

        CAATSA yaptırımları ne zaman kalkacak? ABD yaptırımları ne zaman kaldıracak? F-35'ler neden önemli? ABD'de nasıl bir yol izlenecek? Trump ne zaman adım atacak? HT 360'da Dilek Gül sordu; İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahri Erenel ve Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musta...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Haluk Levent gözaltına alındı
        ABD, İran'a yeni saldırı başlattı
        ABD, İran'a yeni saldırı başlattı
        Guendouzi'den İsmail Kartal açıklaması!
        Guendouzi'den İsmail Kartal açıklaması!
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz açık
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz açık
        Wimbledon'un kralı Sinner!
        Wimbledon'un kralı Sinner!
        Dalından kiraz yediler, hayatlarını kaybettiler!
        Dalından kiraz yediler, hayatlarını kaybettiler!
        Trossard'da işlem tamam!
        Trossard'da işlem tamam!
        Ersin Destanoğlu resmen Al Jazira'da!
        Ersin Destanoğlu resmen Al Jazira'da!
        Hikayesi herkesi ağlatmıştı! Kırmızılı kadın hayatını keybetti
        Hikayesi herkesi ağlatmıştı! Kırmızılı kadın hayatını keybetti
        Kahreden kaza! Bir aile yok oldu!
        Kahreden kaza! Bir aile yok oldu!
        Mete Gazoz, altın madalya kazandı!
        Mete Gazoz, altın madalya kazandı!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Souvenirs d'İlber
        Souvenirs d'İlber
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Pazarlık payını artıracak
        Pazarlık payını artıracak
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Aşıklar Dünya Kupası maçında