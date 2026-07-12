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        Haberler Dünyadan Dünya Kupası'nın en sempatik ismi Erling Haaland'ın kız arkadaşı da eski bir futbolcu

        Dünya Kupası'nın en sempatik ismi Erling Haaland'ın kız arkadaşı da eski bir futbolcu

        Norveçli futbolcu Erling Haaland, saha içindeki başarısı kadar internette viral olan videolarıyla da Dünya Kupası'na damga vurdu. Özel hayatı merak konusu olan 'gol makinesi'nin kız arkadaşı da onunla aynı altyapıda yetişmiş ama artık profesyonel olarak oynamayı bırakmış bir futbolcu çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 12:09 Güncelleme:
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        Erling Haaland, 2026 Dünya Kupası'nın en dikkat çeken yıldızlarından biri oldu. Dünyanın en iyi oyuncularından biri ve tüm zamanların en büyük Norveçli oyuncusu olarak kabul edilen Haaland için futbolun en etkileyici 'gol makinelerinden biri' nitelendirmesi yapılıyor.

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        Haaland, Dünya Kupası boyunca saha içindeki başarısı ve saha dışındaki sempatik tavırlarıyla turnuvanın en dikkat çekici ve eğlenceli figürlerinden biri olarak öne çıktı.

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        Dün çeyrek finalde Norveç'in İngiltere ile karşılaşmasında bir kez daha sahnenin merkezinde yer alan 25 yaşındaki Manchester City forveti, 2-1'lik mağlubiyetle ülkesi Norveç'in elenmesi sonucu, Dünya Kupası'na veda etti. Ama turnuva boyunca gol üstüne gol atarak Norveç'in FIFA turnuvası boyunca elde ettiği galibiyetlere öncülük etti. Haaland, 2026 Dünya Kupası'na 7 golüyle damga vurdu.

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        Sahada ve saha dışında dikkat çeken, eğlenceli videoları sosyal medyada viral hale gelen Haaland'ın özel hayatı da bu turnuvayla birlikte merak konusu oldu.

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        Haaland'ın uzun süredir birlikte olduğu bir kız arkadaşı var. Bu birliktelikten de Aralık 2024'te doğan bir oğulları bulunuyor.

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        Haaland ve 22 yaşındaki Isabel Haugseng Johansen, 2021'den bu yana ilişkilerini sürdürüyor.

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        Her ikisi de Norveç'in Bryne kentinde büyüyen çift, son birkaç yıldır ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

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        Haaland gibi Isabel Haugseng Johansen de bir futbolcu. Çocukluğundan beri futbol oynayan Johansen, Haaland gibi Norveç'teki Bryne FK'nın altyapısında yetişti.

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        Johansen, profesyonel futbol kariyerini artık sürdürmese de, günümüzde modellik yapıyor ve 1,4 milyonluk takipçisi olan bir sosyal medya fenomeni.

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        Johansen, FIFA Dünya Kupası boyunca Norveç'in maçlarını tribünden takip etti ve sosyal medyadan bol bol paylaşım yaptı.

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        Johansen, hayat arkadaşı Haaland'ı kariyeri boyunca hep destekledi. Manchester City maçlarında da sık sık tribünlerdeki yerini aldı.

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        #Erling Haaland
        #Erling Haalandın sevgilisi
        #Dünya Kupası
        #NORVEÇ
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