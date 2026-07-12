Dünya Kupası'nın en sempatik ismi Erling Haaland'ın kız arkadaşı da eski bir futbolcu

Erling Haaland, 2026 Dünya Kupası'nın en dikkat çeken yıldızlarından biri oldu. Dünyanın en iyi oyuncularından biri ve tüm zamanların en büyük Norveçli oyuncusu olarak kabul edilen Haaland için futbolun en etkileyici 'gol makinelerinden biri' nitelendirmesi yapılıyor.