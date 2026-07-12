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        Haberler Objektife Takılanlar Tolga Sarıtaş ve Genco Özak denizde sohbete daldı

        Tolga Sarıtaş ve Genco Özak denizde sohbete daldı

        Oyuncu Tolga Sarıtaş, meslektaşı Genco Özak ile Çeşme'de objektiflere yansıdı. İkili, denizin ve sohbetin tadını çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 10:36 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; her yıl yazı Çeşme'de geçiren Tolga Sarıtaş bu geleneği bozmadı.

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        Sarıtaş, 2017 yılında yayınlanan 'Söz' dizisinde birlikte rol aldığı yakın dostu Genco Özak ile bir beach'te görüntülendi.

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        Yanlarında bir arkadaşlarıyla deniz içerisinde yürüyerek sohbet eden Sarıtaş ve Özak, gün boyu denizden çıkmadı. İlerleyen saatlerde localarına geçen üçlü, yemek yiyerek sohbetlerine devam etti.

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        Öte yandan Tolga Sarıtaş, 2024 yılında Zeynep Mayruk ile nikah masasına oturmuştu. Çift, geçtiğimiz yıl oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

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