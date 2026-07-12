Tolga Sarıtaş ve Genco Özak denizde sohbete daldı
Oyuncu Tolga Sarıtaş, meslektaşı Genco Özak ile Çeşme'de objektiflere yansıdı. İkili, denizin ve sohbetin tadını çıkardı
Giriş: 12 Temmuz 2026 - 10:36 Güncelleme:
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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; her yıl yazı Çeşme'de geçiren Tolga Sarıtaş bu geleneği bozmadı.
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Sarıtaş, 2017 yılında yayınlanan 'Söz' dizisinde birlikte rol aldığı yakın dostu Genco Özak ile bir beach'te görüntülendi.
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Yanlarında bir arkadaşlarıyla deniz içerisinde yürüyerek sohbet eden Sarıtaş ve Özak, gün boyu denizden çıkmadı. İlerleyen saatlerde localarına geçen üçlü, yemek yiyerek sohbetlerine devam etti.