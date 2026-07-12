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        Bandırma Vapuru Müzesi, karadan yürütülerek yeni yerine taşınıyor

        Bandırma Vapuru Müzesi, Samsun'da karadan yürütülerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da ayak bastığı Tütün İskelesi yanındaki yeni yerine taşınmaya başlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 09:15 Güncelleme:
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        Bandırma Vapuru karadan yürütülüyor

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yolculuğunun simgelerinden olan Bandırma Vapuru Müzesi, karadan yürütülerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı Tütün İskelesi yanındaki yeni yerine taşınmaya başlandı. Tarihi taşıma operasyonu böyle görüntülendi.

        İHA'daki habere göre; Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Açık Hava İstiklal Meydanı Müzesi Projesi" kapsamında gerçekleştirilen çalışma ile Bandırma Vapuru Müzesi, İstiklal Meydanı, Kurtuluş Yolu ve Panorama Müzesi ile aynı tarih aksı üzerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

        Sabahın erken saatlerinde başlayan taşıma çalışmaları güvenlik önlemleri altında gerçekleştiriliyor. 3,5 kilometrelik yol boyunca taşınmaya başlanılan vapur özel ekipmanlarla karadan yeni konumuna naklediliyor. Polis korteji müze gemiye eşlik ederken, ellerinde Türk bayrakları ile tarihi ana tanıklık eden vatandaşlar ise ilk defa böyle bir şey gördüklerini ve çok mutlu olduklarını söylediler.

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