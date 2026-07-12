Ankara'da tarihi NATO Zirvesi. NATO Zirvesi'nin kazananı kim? Zirve bitti Türkiye ne kazandı? Türkiye hangi kazanımlar elde etti? Dünya basını zirveyi nasıl gördü? NATO Zirvesi'nde Türkiye hangi başlıklarda öne çıktı? Miçotakis neden poz kesti? Nedir Ne Değildir'de Faruk Aksoy soruyor; Gazeteci İpek... Daha Fazla Göster

Ankara'da tarihi NATO Zirvesi. NATO Zirvesi'nin kazananı kim? Zirve bitti Türkiye ne kazandı? Türkiye hangi kazanımlar elde etti? Dünya basını zirveyi nasıl gördü? NATO Zirvesi'nde Türkiye hangi başlıklarda öne çıktı? Miçotakis neden poz kesti? Nedir Ne Değildir'de Faruk Aksoy soruyor; Gazeteci İpek Yezdani, Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Akademisyen Doç. Dr. Turgay Yerlikaya, Siyaset Bilimci Sezin Öney yanıtlıyor. Daha Az Göster