Donald Trump, sağlık durumunu paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde yeni bir sağlık taramasından geçtiğini ve "tam puan aldığını" duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaptırdığı son sağlık kontrolüyle ilgili bilgileri paylaştı.

ABD Başkanı, "Walter Reed'de kapsamlı bir sağlık kontrolünü daha yeni tamamladım, bunu her altı ayda bir yaparım." ifadesine yer verdi.

Sağlık taraması esnasında ayrıca, beyin sağlığıyla ilgili bir "bilişsel test daha talep ettiğini" belirten Trump, kendisinin bunu yapan tek ABD Başkanı olduğunu, şu ana kadar üç kez girdiği bu testten "her seferinde tam puan aldığını" aktardı.

Trump, "Tüm soruları doğru yanıtladım. Washington D.C.'de bunu başarabilecek çok az insan var." diye ekledi.

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Trump sağlık durumuyla ilgili iddialar

14 Haziran'da 80 yaşına giren ABD Başkanı'nın sağlık durumuyla ilgili son zamanlarda ABD medyasında bazı iddialar yer almıştı.

Temmuz 2025'te çekilen bir fotoğrafta ayak bileklerinin şiştiği ve elindeki morluğu makyaj malzemesiyle örtmeye çalıştığı görülen Trump'ın son çekilen fotoğrafları da boynunda lekeli bir döküntü olduğunu ortaya koymuş ve sağlığıyla ilgili soru işaretlerini artırmıştı.

Beyaz Saray Doktoru Sean Barbabella, Trump'ın boynundaki döküntünün tedavisi için "önleyici bir cilt kremi" ​​kullandığını söylemiş, ancak rahatsızlığın ayrıntıları hakkında bilgi vermekten kaçınmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de Trump'ın bacağındaki şişliğin "yaygın" bir damar rahatsızlığından kaynaklandığını, elinin ise "çok fazla tokalaşmadan ötürü" morardığını söylemişti.

*Haberde, AP'nin arşiv fotoğrafı kullanılmıştır