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        Haberler Dünya Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu değerlendirmesi

        Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu değerlendirmesi

        Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ilişkin açıklamasında, "Netanyahu'nun seçimlerden birkaç gün önce kaybedeceğini anlaması halinde (Lübnan'ın güneyindeki) Nebatiye kentindeki hedeflere saldırı talimatı vermesi muhtemeldir. Hizbullah buna İsrail'e İHA saldırılarıyla karşılık verir. Ardından İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini hedef alır. Böylece çatışmalar Hizbullah'la sınırlı kalmaz ve İran'la savaşa dönüşür." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 17:16 Güncelleme:
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        Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu değerlendirmesi

        Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun genel seçimlerde kaybedeceği kanaatine varması durumunda Lübnan'a saldırıları, İran ile daha geniş bir savaşa yol açacak şekilde artırabileceğini belirtti.

        Eski Başbakan Barak, Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Lübnan ve İran'la yaşanan askeri gerilimi seçim sürecinde siyasi çıkarı için kullanabileceğini savundu.

        Netanyahu'nun, Ekim 2026'da yapılması planlanan genel seçimleri kazanamayacağını anlaması halinde farklı senaryoları devreye sokabileceğini öne süren Barak, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

        "Netanyahu'nun seçimlerden birkaç gün önce kaybedeceğini anlaması halinde (Lübnan'ın güneyindeki) Nebatiye kentindeki hedeflere saldırı talimatı vermesi muhtemeldir.

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        Hizbullah buna İsrail'e İHA saldırılarıyla karşılık verir. Ardından İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini hedef alır. Böylece çatışmalar Hizbullah'la sınırlı kalmaz ve İran'la savaşa dönüşür."

        Barak, Netanyahu'nun seçim sürecini sekteye uğratmaya yönelik girişimlerde bulunabileceğini de öne sürerek, "Netanyahu kaybedeceğini anladığı anda seçimleri baltalamak için son derece tehlikeli adımlar atmaktan çekinmez. Seçim günü oy sayım merkezlerine yönelik provokatif baskın girişimlerine tanıklık edebiliriz." ifadelerini kullandı.

        İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman da 14 Mayıs'ta benzer uyarılarda bulunarak, Netanyahu'nun "seçim amaçlı" bir askeri adım atabileceği ihtimaline dikkati çekmişti.

        Haaretz gazetesinin askeri analisti Amos Harel de 24 Nisan'da yayımlanan değerlendirmesinde, Netanyahu hükümetinin seçim hesapları doğrultusunda Gazze'ye yeni bir saldırı düzenlemeyi hedeflediğini, hükümetteki bazı yetkililerin ise Hamas'ın İsrail'e roket atarak "büyük bir hata yapmasını" beklediğini belirtmişti.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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