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        Haberler Keşfet 15 görsel, onlarca gizli fark: Kartal gözlüler bile zorlanıyor! Bakalım hepsini 10 saniyede bulabilecek misiniz?

        15 görsel, onlarca gizli fark: Kartal gözlüler bile zorlanıyor! Bakalım hepsini 10 saniyede bulabilecek misiniz?

        İlk bakışta tamamen aynı görünen 15 görselde gözden kaçması kolay onlarca küçük fark gizleniyor. En dikkatli gözlerin bile zorlandığı bu eğlenceli dikkat testinde süreniz başladı! Bakalım hepsini kaç dakikada bulabileceksiniz?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 08:22 Güncelleme:
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        1

        1. İlk bakışta tamamen aynı görünen bu şehir manzarasında 4 küçük fark gizleniyor. Resimleri dikkatlice karşılaştırın ve sonraki görsele geçmeden önce hepsini bulmaya çalışın. Bakalım tüm farkları kaç saniyede fark edebileceksiniz?

        2

        Cevap:

        3

        2. Bu spor salonunda ilk bakışta göze çarpmayan 4 fark bulunuyor. Ağırlıkları, kum torbasını ve diğer ekipmanları dikkatlice inceleyin. Acaba tüm farkları tek seferde bulabilecek misiniz?

        4

        Cevap:

        5

        3. Ahtapotlar, denizyıldızları ve yengeçlerle dolu bu rengarenk deniz dünyasında 3 fark gizleniyor. Resimleri dikkatlice karşılaştırın ve tüm ayrıntıları bulmaya çalışın. Bakalım hepsini 10 saniye içinde bulabilecek misiniz?

        6

        Cevap:

        7

        4. Çeşitli cihazlar ve kitaplarla dolu bu laboratuvarda 5 fark bulunuyor. Dikkatinizi dağıtmadan her köşeyi inceleyin. Bakalım tüm değişiklikleri ortaya çıkarabilecek misiniz?

        8

        Cevap:

        9

        5. Mışıl mışıl uyuyan bu sevimli kedinin bulunduğu görselde 3 fark sizi bekliyor. Dikkatinizi toplayın ve gizlenen farkları tek tek bulmaya çalışın.

        10

        Cevap:

        11

        6. Deniz kızları ve hazine sandığının yer aldığı bu eğlenceli görselde 3 küçük fark yer alıyor. Gözünüzü dört açın ve değişen ayrıntıları keşfetmeye çalışın.

        12

        Cevap:

        13

        7. İçecekler, kavanozlar ve farklı ürünlerle dolu bu market raflarında 5 fark bulunuyor. Acaba değişen ayrıntıların tamamını kaç saniyede bulabileceksiniz?

        14

        Cevap:

        15

        8. Kelebekler, mantarlar ve ağaçlarla çevrili bu huzurlu ormanda 4 fark gizleniyor. Acaba doğanın içindeki değişen ayrıntıları 10 saniye içinde fark edebilecek misiniz?

        16

        Cevap:

        17

        9. En tatlı bulmacalardan biri sizi bekliyor. Pastalar, makaronlar ve şekerlemelerle dolu bu renkli görselde 3 fark gizleniyor. Bakalım hepsini bulabilecek misiniz?

        18

        Cevap:

        19

        10. Rakun, armadillo, kokarca ve diğer hayvanların yer aldığı bu doğa görselinde 3 fark gizleniyor. Acaba vahşi yaşamın içindeki tüm değişiklikleri fark edebilecek misiniz?

        20

        Cevap:

        21

        11. En dikkatli sürücüler bile zorlanabilir! Okul çevresindeki kavşakta araçlar, yaya geçitleri ve trafik işaretlerinin yer aldığı bu görselde 5 fark gizleniyor. Bakalım hepsini bulabilecek misiniz?

        22

        Cevap:

        23

        12. Ağacın etrafında oyun oynayan çocukların yer aldığı bu neşeli görselde 3 fark gizleniyor. Her detayı dikkatle inceleyin ve değişen ayrıntıları 10 saniye içinde bulmaya çalışın.

        24

        Cevap:

        25

        13. Denizin derinliklerinde yer alan bu batık gemi görselinde 4 fark gizleniyor. Acaba suyun altındaki değişen ayrıntıların tamamını bulabilecek misiniz?

        26

        Cevap:

        27

        14. Sınıfta kitap taşıyan tilkinin yer aldığı bu sevimli görselde 3 fark bulunuyor. Bakalım bu sınıftaki tüm değişiklikleri fark edebilecek misiniz?

        28

        Cevap:

        29

        15. Farklı model ve renkte ayakkabıların yer aldığı bu son görselde 4 fark gizleniyor. Bakalım final etabını başarıyla tamamlayabilecek misiniz?

        30

        Cevap:

        Haber kaynak: Bright Side

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