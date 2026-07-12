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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Arjantin: 3 - İsviçre: 1 | MAÇ SONUCU

        Arjantin: 3 - İsviçre: 1 | MAÇ SONUCU

        Son şampiyon Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada İsviçre'yi uzatmalarda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Lionel Messi'nin bir asistle katkı verdiği mücadelede Arjantin, ikinci uzatma devresinde bulduğu gollerle galibiyete uzanırken, yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 07:05 Güncelleme:
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        Arjantin, İsviçre'yi uzatmalarda 3-1 mağlup etti

        2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin, uzatmalarda İsviçre'yi 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. ABD'nin Missouri eyaletindeki Kansas City Stadı'nda oynanan karşılaşmada Lionel Messi de Arjantin formasıyla sahaya çıktı.

        Arjantin maça Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, Paredes, De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Lionel Messi ve Julian Alvarez ilk 11'iyle başladı. İsviçre ise Kobel, Elvedi, Zakaria, Akanji, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Sow, Rieder, Embolo ve Ndoye'dan oluşan kadroyla sahaya çıktı.

        Karşılaşmaya etkili başlayan Arjantin, 10. dakikada Lionel Messi'nin asistinde Alexis Mac Allister'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı.

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        İsviçre, 67. dakikada Dan Ndoye'un golüyle eşitliği sağladı. Konuk ekipte Breel Embolo, 72. dakikada hakemi aldatmaya yönelik hareketi nedeniyle gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        Normal süresi 1-1 sona eren mücadelede ilk uzatma devresinde de eşitlik bozulmadı. Arjantin, 112. dakikada Julian Alvarez'in golüyle yeniden öne geçti. Uzatma dakikalarının son anlarında, 120+1. dakikada Lautaro Martinez'in kaydettiği gol farkı ikiye çıkardı.

        Kalan bölümde başka gol olmayınca Arjantin, sahadan 3-1 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

        Arjantin, yarı finalde 15 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.00'de İngiltere ile karşı karşıya gelecek.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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