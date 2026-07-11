Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe: 4 - Pogon Szczecin: 0 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe: 4 - Pogon Szczecin: 0 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ikinci hazırlık maçında Polonya temsilcisi Pogon Szczecin'i 4-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 22:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        F.Bahçe, hazırlık maçında farklı kazandı!

        Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Polonya ekibi Pogon Szczecin'le karşılaşan Fenerbahçe, 4-0'lık skorla galip geldi.

        Hofmann Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı futbol direktörü Oğuz Çetin ile yöneticiler Feridun Geçgel ile Cihan Kamer de statta takip etti.

        Teknik direktör İsmail Kartal, ilk 11'de Mert Günok, Mimovic, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Cengiz Ünder, Fred, Musaba ve Talisca'ya şans verdi.

        Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Becao, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Asensio, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Cherif, Çağrı Balta ve Emre Demir ise yedek soyundu.

        REKLAM

        Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 8. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle öne geçti. Üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, 23. dakikada Musaba'nın ayağından hazırlanış açısından etkili bir golle farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

        Müsabakanın ikinci yarısında İsmail Kartal; Mert Günok, Bartuğ Elmaz ve Anderson Talisca'yı oyundan alırken, bu isimlerin yerine Tarık Çetin, Marco Asensio ve Sidiki Cherif'i sahaya sürdü.

        Maçın ikinci yarısına da hızlı giren Fenerbahçe, 48. dakikada Cherif'in golüyle farkı 3'e çıkardı. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, yine Cherif'in ayağından 4'üncü golü buldu.

        Mücadelenin 58. dakikasında teknik direktör Kartal, 8 değişiklik daha gerçekleştirdi. Devre arasında yapılan 3 değişiklik dışında ilk 11'den kalan 8 isim oyundan çıkarken, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Kerem Aktürkoğlu, Çağlar Söyüncü, Kamil Efe Üregen ve İrfan Can Kahveci oyuna dahil edildi. Fenerbahçe'de 87. dakikada Yiğit Efe Demir'in yerine de Emre Demir oyuna girdi.

        Değişikliklerin ardından rakip kalede fazla pozisyon üretemeyen Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

        REKLAM

        Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Avusturya'nın Admira Wacker ekibini 5-0 mağlup etmişti.

        11 OYUNCU KADROYA ALINMADI

        Fenerbahçe'de 11 oyuncu çeşitli sebeplerle maç kadrosunda yer almadı.

        Mert Müldür, Archie Brown ve Diego Carlos, hafif ağrıları nedeniyle koruma amaçlı kadroya alınmazken, Omar Fayed hafif sakatlık sebebiyle kadroya dahil edilmedi.

        İrfan Can Eğribayat, Yiğit Fidan, Mert Hakan Yandaş, Adem Yeşilyurt, Nene, Çağrı Fedai ve Alaettin Ekici de maç kadrosunda bulunmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Batman'da zincir marketin dağıtım deposunda yangın

        Batman'da, bir zincir marketin dağıtım deposunda yangın çıktı. Sabah 05.00 sıralarından yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çipras'tan F-35 değerlendirmesi
        Çipras'tan F-35 değerlendirmesi
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Güner de gözaltına alındı
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Güner de gözaltına alındı
        Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu değerlendirmesi
        Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu değerlendirmesi
        Bakan Çiftçi açıkladı... Bir uzman çavuş çatışmada şehit oldu!
        Bakan Çiftçi açıkladı... Bir uzman çavuş çatışmada şehit oldu!
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi!
        Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa' mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa' mesajı
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Wimbledon'da şampiyon Linda Noskova!
        Wimbledon'da şampiyon Linda Noskova!
        "İntihar" diyen koca, ipli vahşeti itiraf etti
        "İntihar" diyen koca, ipli vahşeti itiraf etti
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizde aşk dolu anlar
        Denizde aşk dolu anlar
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Amasya'da düğün yaptılar
        Amasya'da düğün yaptılar
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        El ele denize girdiler
        El ele denize girdiler