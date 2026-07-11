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        Haberler Magazin Ricky Martin, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

        Ricky Martin, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

        15 yıl aradan sonra İstanbul'da hayranlarıyla bir araya gelen Latin yıldız Ricky Martin, "Türkiye'ye geri dönmek çok güzel. Siz, hikayemin çok önemli bir parçasısınız" sözleriyle izleyicilere teşekkür etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 23:30 Güncelleme:
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        İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

        Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, 15 yıl aradan sonra KüçükÇiftlik Park'ta İstanbul'daki hayranlarıyla buluştu. Sevilen şarkılarını seslendiren 54 yaşındaki sanatçı, sahne şovları ve enerjisiyle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

        "İyi akşamlar İstanbul" diyerek, sahneye çıkan Martin, konser boyunca "Oyna" ve "Teşekkür ederim" gibi Türkçe ifadeler de kullanarak dinleyicilerine seslendi.

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        "TÜRKİYE'YE GERİ DÖNMEK ÇOK GÜZEL"

        Türkiye'ye yeniden gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Latin şarkıcı, "Türkiye'ye geri dönmek çok güzel. Her zaman çok güzel; sevginiz, tutkunuz, gülüşleriniz ve enerjiniz... Teşekkür ederim! Bu gece burada iyi vakit geçirmeye geldim. Uçmak, eğlenmek istiyorum. Bunun sonsuz bir yaz olmasını istiyorum. Bu gece, hayattaki tüm sorunları unutacağız; bu gece kimsenin sorunu yok, acıdan özgürüz. İstanbul'da, bu gece bunu yapabilir miyiz? Bu gece bir rüya gibi, sizin yaratacağınız çok güzel bir fantezi. Bu benim müziğim, bu benim hikayem. Siz, hikayemin çok önemli bir parçasısınız ve bunun için her zaman minnettar kalacağım" dedi.

        Konsere Seda Bakan, Müjde Uzman, Halil İbrahim Ceyhan, Saadet Işıl Aksoy ve Hazal Kaya gibi birçok ünlü isim de katıldı. Geceye ait renkli anlar, sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraf ve videolarla takipçilerle buluşturuldu.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Ricky Martin
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