Ricky Martin, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, 15 yıl aradan sonra KüçükÇiftlik Park'ta İstanbul'daki hayranlarıyla buluştu. Sevilen şarkılarını seslendiren 54 yaşındaki sanatçı, sahne şovları ve enerjisiyle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

"İyi akşamlar İstanbul" diyerek, sahneye çıkan Martin, konser boyunca "Oyna" ve "Teşekkür ederim" gibi Türkçe ifadeler de kullanarak dinleyicilerine seslendi.

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"TÜRKİYE'YE GERİ DÖNMEK ÇOK GÜZEL"

Türkiye'ye yeniden gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Latin şarkıcı, "Türkiye'ye geri dönmek çok güzel. Her zaman çok güzel; sevginiz, tutkunuz, gülüşleriniz ve enerjiniz... Teşekkür ederim! Bu gece burada iyi vakit geçirmeye geldim. Uçmak, eğlenmek istiyorum. Bunun sonsuz bir yaz olmasını istiyorum. Bu gece, hayattaki tüm sorunları unutacağız; bu gece kimsenin sorunu yok, acıdan özgürüz. İstanbul'da, bu gece bunu yapabilir miyiz? Bu gece bir rüya gibi, sizin yaratacağınız çok güzel bir fantezi. Bu benim müziğim, bu benim hikayem. Siz, hikayemin çok önemli bir parçasısınız ve bunun için her zaman minnettar kalacağım" dedi.

Konsere Seda Bakan, Müjde Uzman, Halil İbrahim Ceyhan, Saadet Işıl Aksoy ve Hazal Kaya gibi birçok ünlü isim de katıldı. Geceye ait renkli anlar, sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraf ve videolarla takipçilerle buluşturuldu.

Fotoğraflar: Instagram