Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğullarıyla tatilde
'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp birbirlerine aşık olan ve iki çocuklu mutlu bir aile kuran Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, oğullarıyla çıktıkları Bodrum tatilinde keyifli anlar yaşarken görüntülendi
Giriş: 12 Temmuz 2026 - 09:45 Güncelleme:
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, oğulları Karan ve Kerem'le birlikte Bodrum Turgutreis'te tatilde.
Gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkaran ünlü çift, çocuklarıyla sahilde keyifli anlar yaşadı.
Ailece vakit geçiren Özçivit ve Evcen'in neşeli halleri dikkat çekerken, Özçivit'in önceki dönemlere kıyasla aldığı kilolar da gözlerden kaçmadı.
2013 yılında başrolleri paylaştıkları 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi. Çiftin ilk çocukları Karan, 2019 yılında; ikinci çocukları Kerem ise 2023 yılında dünyaya geldi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ