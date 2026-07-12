On dört filmi birbirine bağlayan akılalmaz detay! Yıllarca fark etmeden izlemişiz: Pixar'ın paralel evrenler teorisine derinlemesine bir bakış!

ZAMANDA KAYBOLAN KÜÇÜK KIZIN ŞAŞIRTICI DÖNÜŞÜMÜ

Sevimli Canavarlar filmindeki küçük kız Boo, en yakın dostu Sulley'i bir daha hiç unutamıyor. Hayatı boyunca o sihirli kapıların gizemini çözmeye çalışan bu küçük kızın akıbeti, tüm bu haritayı muazzam bir şekilde tamamlıyor. Zaman yolculuğunun sırrını çözen Boo, her şeyin başladığı o ilk döneme gidiyor ve karşımıza Cesur filmindeki orman cadısı olarak çıkıyor.