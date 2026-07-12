Brad Pitt ve sevgilisi Ines de Ramon Dünya Kupası maçında

Suudi Arabistan'da mahsur kalan Ali Baybaş Türkiye'ye getirildi

Sivas'tan, yaklaşık 40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde, hukuki bir süreçten dolayı mahsur kalan 77 yaşındaki Ali Baybaş, Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleriyle Türkiye'ye getirildi. İstanbul Havalimanı'nda ambulansa alınan Baybaş, tedavi edilmek üzere Arnavutköy Devlet Hastanesi'n... Daha Fazla Göster Sivas'tan, yaklaşık 40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde, hukuki bir süreçten dolayı mahsur kalan 77 yaşındaki Ali Baybaş, Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleriyle Türkiye'ye getirildi. İstanbul Havalimanı'nda ambulansa alınan Baybaş, tedavi edilmek üzere Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü (DHA) Daha Az Göster