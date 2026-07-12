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        Haberler Dünyadan Brad Pitt ve sevgilisi Ines de Ramon Dünya Kupası maçında

        Brad Pitt ve sevgilisi Ines de Ramon Dünya Kupası maçında

        2022'den bu yana birlikte olan Brad Pitt ve Ines de Ramon çifti, Dünya Kupası'nda İspanya ile Belçika arasında oynanan maçı stadyumda birlikte seyretti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 10:31 Güncelleme:
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        Brad Pitt ve sevgilisi Ines de Ramon, FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'nın Belçika'yı mağlup etmesini tribünden izledi.

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        2022'de ilk kez birlikte görülen 62 yaşındaki Pitt ve 33 yaşındaki Ramon, geçen hafta Taylor Swift ve Travis Kelce'nin düğününe katılmalarının ardından bu defa stadyumda heyecan içinde maç seyrederken görüntülendi.

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        Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda localarına yerleşen ikili, maçın heyecanıyla yerlerine hiç oturmazken, bir ara birbirlerine tutkulu bir öpücük verirken görüldü.

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        Anne ve babası İspanyol olan ABD doğumlu mücevher tasarımcısı Ramon, İspanya Milli Takımı'nın renklerinde bir kıyafet giyerken, Pitt ise ABD formasıyla tribündeydi.

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        Pitt ve Ramon çiftinin bulunduğu locada başka ünlü isimler de vardı.

        Hollywood'un en ünlü İspanyol çifti Javier Bardem ve Penelope Cruz da ülkelerini desteklemek için stadyumdaki yerlerini aldı.

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        Maçı heyecanla takip ettiği görülen iki çocuklu çift, İspanya formalarını giymeyi ihmal etmemişti.

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        2-1 İspanya'nın galibiyetiyle sonuçlanan maçta, Bardem ve Cruz ikilisi, gollerde yerlerinden zıplayıp birbirlerine sarılarak kutlama yaptı.

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        57 yaşındaki Bardem ve 52 yaşındaki Cruz çifti, Brad Pitt ve Ines de Ramon çiftiyle de maç boyunca diyalog kurdu.

        Galibiyet nedeniyle yüzü gülen Bardem ve Cruz, Brad Pitt'le neşeli sohbet ederken görüntülendi.

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        Maçı locadan seyreden diğer ünlü isimler ise rap şarkıcısı Tyga ve oyuncu Madelaine Petsch'ti.

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        #ines de ramon
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