Brezilya’nın São Paulo sokakları, her sabah alışılmadık bir ritimle yankılanıyor. Temizlik işçisi Luis Fernando Sanchez, çöp toplarken, fonda Tarkan, Mustafa Sandal veya Mahsun Kırmızıgül gibi Sanchez’in çok sevdiği Türk şarkıcıların şarkıları çalıyor. İşini yaparken sadece çalışmıyor, aynı zamanda dans ediyor.

"TÜRKÇE ŞARKILAR BENİ MOTİVE EDİYOR"

Sosyal medyada paylaştığı dans videolarıyla milyonlarca beğeni toplayan Sanchez, neden Türk müziğini tercih ettiğini şu sözlerle açıkladı:

"Türkçe şarkılar çok hareketli ve coşkulu. Çok fiziksel bir iş yaptığım için işimi yaparken beni motive ediyor. Hem işimi yapmaya hem de dans videoları çekmeye motive oluyorum."

TÜM EKİBİNİ TÜRKÇE ŞARKILARA ALIŞTIRDI

Sanchez’in Türkiye sevdası sadece kendisiyle sınırlı kalmamış. Çalışma arkadaşlarını da kısa sürede bu şarkılara alıştırmayı başaran fenomen, "İş arkadaşlarım da işe gittiğimde bu şarkıları açmamı istiyor. Çöp toplama işimiz için oluşturduğumuz ortak çalma listemiz artık Türkçe şarkılardan oluşuyor" ifadesini kullandı.

Ünlü fenomen, Türk kültürüne olan sevgisini şu sözlerle ifade etti: “Gerçekten ülkenizi, insanları, şarkıları, kültürünüzü çok seviyorum. Kendi kültürümüzle çok benzetiyorum. Türkiye hakkında her şeye aşık oldum. Herkese sevgilerimi yolluyorum.”

TÜRKİYE’Yİ ZİYARET EDECEK

Türkiye’ye hiç gelmemiş olmasına rağmen kültürümüze duyduğu hayranlığı her fırsatta dile getiren Luis Fernando Sanchez, çok yakında bu hayalini gerçeğe dönüştürmeye hazırlanıyor. Bir gezi ajansından teklif aldığını belirten Sanchez, “Daha önce Türkiye'ye gelmedim ama gelmek istiyorum. Bir gezi ajansı bana teklif yaptı: Yakında İstanbul'u, Kapadokya'yı gezmeye geleceğim.” ifadelerini kullandı.