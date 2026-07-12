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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'İçlerine şeytan girdi' deyip, iki ablasını boğmaya kalkıştı!

        'İçlerine şeytan girdi' deyip, iki ablasını boğmaya kalkıştı!

        Antalya'da insanın kanını donduran bir saldırı meydana geldi. Olayda, 'içlerine şeytan girdi' deyip iki ablasını boğmaya kalkışan Muhammed D., polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Şüpheli tutuklanırken, kardeşlerden durumu ağır olan Kübra D., entübe edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 10:52 Güncelleme:
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        Korkunç saldırı! İki ablasını boğmaya çalıştı!

        Antalya'da Muhammed D. (18), ‘İçine şeytan girdi’ diyerek ablası Kübra D.'yi (22) boğmaya kalkıştı.

        DHA'nın haberine göre Kübra D.'nin, mesaj atıp yardım için eve çağırdığı ablası Meryem D.'ye (29) de saldıran Muhammed D., polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Muhammed D., 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

        Olay, 10 Temmuz’da saat 16.00 sıralarında Santral Mahallesi 3282 Sokak’taki 8 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Muhammed D., ‘İçine şeytan girdi’ diyerek ablası Kübra D.'ye saldırdı. Kübra D., kardeşinin elinden kurtulup ablası Meryem D.'ye mesaj atarak, yardım istedi. Muhammed D., daire içerisinde kovalayıp yakaladığı ablası Kübra D.'nin boğazını sıkarak, hareketsiz hale getirdi. Mesaj üzerine eve giden Meryem D., kardeşini hareketsiz yatarken bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bu sırada Muhammed D., Meryem D.'ye de saldırıp, boğmaya çalıştı.

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        BALKONA ÇIKIP BAĞIRDI

        Ardından evin balkonuna geçen Muhammed D., bir süre bağırdıktan sonra Meryem D. tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Ablası Meryem D.'ye yumruk atan Muhammed D., yeniden boğazını sıktı. Bu sırada açık olan daire kapısından giren polis ekibi, Muhammed D.'yi etkisiz hale getirip, gözaltına aldı.

        KIZ KARDEŞLERDEN BİRİ ENTÜBE EDİLDİ

        Kardeşlerden Kübra D. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, Meryem D. ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kübra D., entübe edildi.

        "ŞEYTAN ÇIKARMAK İÇİN ABLALARIMI ÖLDÜRECEKTİM"

        İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Muhammed D., “Ablalarımın içine şeytan girdiğini düşündüm. Şeytanları çıkarmak için Kübra'nın boğazını sıktım. Eve gelen diğer ablam Meryem'e de aynı şekilde saldırdım” dedi. Muhammed D., ekipler gelmeseydi şeytanı çıkarmak için ablalarımı öldüreceğini belirtti.

        TUTUKLANDI

        Muhammed D., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü. Muhammed D., sağlık kontrolünden çıkarıldığı sırada basın mensuplarının 'Ablalarını neden öldürmeye çalıştın' sorusuna cevap vermedi. Adliyeye sevk edilen Muhammed D., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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