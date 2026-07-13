Guendouzi'den İsmail Kartal açıklaması

Takımın hem hücumda hem de savunmada agresif bir kimlik kazanmayı hedeflediğini söyleyen Guendouzi, "Hem hücumda hem de savunmada rakibe yoğun pres yapan, ofansif futbolu benimseyen bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Oynadığımız bu iki maçta da hem ofansif oyunumuzu hem de savunmadaki fiziksel gücümüzü rakibe gösterdiğimizi düşünüyorum. Hedefimiz, sezon boyunca bu oyun felsefesini sahaya yansıtan, topa sahip olmayı seven ve rakibi kendi yarı sahasında karşılayan bir takım olmak." diye konuştu.