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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Doğan Alemdar'dan Nübel açıklaması

        Doğan Alemdar'dan Nübel açıklaması

        Beşiktaş'ın Başakşehir'den transfer ettiği 23 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar, Alman file bekçisi Alexander Nübel ile rekabetlerinin siyah-beyazlı takıma başarı getireceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 18:27 Güncelleme:
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        Doğan Alemdar'dan Nübel açıklaması!

        Beşiktaş'ın yeni file bekçisi Doğan Alemdar, Bayern Münih'ten transfer edilen Alman kaleci ve takım arkadaşı Alexander Nübel'le ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Genç file bekçisi, Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'nde akşam idmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "BURADA OLMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM"

        Transferinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Doğan, "Çok heyecanlıyım. Bunu sizler de hissediyorsunuzdur. Beşiktaş forması altında elimden geldiğince sahada en iyi şekilde her şeyimi vermek için mücadele edeceğim. Takım arkadaşlarıma yardımcı olacağım. Burada olmaktan gururlu ve mutluyum. İnşallah hikayenin sonu da güzel olur." ifadelerini kullandı.

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        "NUBEL İLE ARAMIZDAKİ REKABET BAŞARIYI GETİRECEK"

        Siyah-beyazlı takımın kadrosuna kattığı Alman kaleci Alexander Nübel ile rekabetlerine ilişkin bir soruya Doğan, "Nübel çok önemli bir isim. Almanya'da futbol oynadı, buraya geldi. Ben de Türk doğumlu olarak burada mücadele ediyorum, Beşiktaş'a geldik. İkimiz de aynı anda geldik. Bence iki taraf için de çok güzel olacak. Çünkü ortada bir rekabet var. Bu rekabet de her zaman başarı getirmiştir. İnşallah Beşiktaş'ımızın başarısı için çok güzel rekabet ortamı oluşacağına inanıyorum." cevabını verdi.

        "80 NUMARA BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

        Doğan Alemdar, "80 numaralı" formayı tercih etme sebebiyle ilgili ise şunları kaydetti:

        "Benim için özel anlamı var. Annemin doğum tarihi. Başakşehir'de o forma numarasını almıştım. Önceki sezonda da Rennes'de o forma numarasını almıştım ama kalamamıştım. Ailem, annem benim için çok değerli. Benim için önemli bir numara."

        Troyes'den eski takım arkadaşı Junior Olaitan ile Beşiktaş'a gelmeden önce konuştuklarını anlatan genç kaleci, "Diğer takım arkadaşlarım gibi Olaitan da bana mesaj attı. İlk haberi aldığında büyük ihtimalle o da çok mutlu oldu. Buradan biraz ortamdan bahsetti. Büyük bir camia olduğunu zaten ben biliyorum. Ondan da bahsetti. Geçmişte de güzel bir arkadaşlığımız vardı. İnşallah birlikte güzel başarılara imza atarız." değerlendirmesinde bulundu.

        Siyah-beyazlı taraftarlardan etkilendiğini belirten Doğan Alemdar, "Daha öncesinde Beşiktaş'a karşı pandemi döneminde forma giymiştim. Sonrasında Başakşehir'e transfer olduğum zaman o sıra tribündeydim. Taraftar beni çok etkilemişti. İnşallah elimden gelenin en iyisini verip taraftarlarımızla birlikte mutlu bir son yaşarız." diyerek konuşmasını tamamladı.

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