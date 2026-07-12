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        Haberler Dünya ABD'li Senatör Graham hayatını kaybetti

        ABD'li Senatör Graham hayatını kaybetti

        ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 71 yaşında ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 09:25 Güncelleme:
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        ABD'li Senatör hayatını kaybetti

        71 yaşındaki ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiğini açıklandı.

        2003 yılında Senato'ya seçilen ve Başkan Donald Trump'ın yakın siyasi müttefiki olan Güney Carolina Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham'ın pazar sabahı erken saatlerde hayatını kaybettiği açıklandı.

        Graham'ın ofisinden yapılan açıklamada, "kısa ve ani bir rahatsızlıktan" hayatını kaybettiği belirtildi.

        Açıklamada, "Senatör Graham'ın ailesi bu süreçte dualarınızı bekliyor ve bu son derece zor dönemde mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyor" denildi.

        Graham, Senato Bütçe Komitesi Başkanıydı ve Kasım ayında beşinci altı yıllık Senato dönemine adaydı. Senatonun en tanınmış üyelerinden biri ve parti içinde savunma ve uluslararası ilişkiler konusunda önemli bir ses olarak görülüyordu.

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        NBC News tarafından elde edilen polis telsiz kayıtlarına göre, Cumartesi gecesi Graham'ın evine "kalp krizi" ihbarı üzerine acil durum ekipleri olay yerine gitti.

        Graham, cuma günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştüğü Kiev, ziyaretinden yeni dönmüştü.

        Graham, özellikle İsrail'e verdiği güçlü destekle tanınıyordu. İsrail'in Gazze'ye saldırılarını açık biçimde savunan Graham, birçok kez ABD'nin İsrail'e askeri ve diplomatik desteğinin artırılması çağrılarında bulunmuştu.

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