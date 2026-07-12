Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Objektife Takılanlar Nesrin Cavadzade eşi Kadir Taner Uçar'la Bodrum'da aşk tazeledi

        Nesrin Cavadzade eşi Kadir Taner Uçar'la Bodrum'da aşk tazeledi

        Yeni evli çift Nesrin Cavadzade ve Kadir Taner Uçar, Bodrum tatilinde hem eğlendi hem romantik anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 16:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Bodrum’da evlendiği eşi Kadir Taner Uçar ile birlikte önceki gün Yalıkavak’ta bir beach’te objektiflere yansıdı.

        2

        Yeni evli çift, yazın ve denizin tadını çıkarırken enerjik halleriyle dikkat çekti.

        3

        Güne denizde başlayan ikili, ellerine aldıkları raketlerle suyun içinde tenis oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.

        4

        Neşeleriyle çevredekilerin de ilgisini çeken çift, adeta balayı havasını Bodrum’a taşıdı.

        5

        Eğlenceli dakikaların ardından romantizm dozu da yükseldi.

        6

        Kadir Taner Uçar’ın eşi Nesrin Cavadzade’yi kucaklayarak ayaklarını yerden kesmesi objektiflere yansıdı.

        7

        Çiftin aşk dolu anları etraftakilerin de dikkatini çekti.

        8

        Günün devamında ise kumsalda yürüyüş yapan ikili, romantik anlarıyla objektife yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İletişim Başkanlığından "yeşil vatan" paylaşımı

        (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "yeşil vatan"ı korumak için havada ve karada tam kadro teyakkuzda olunduğunu bildirdi.

        #Nesrin Cavadzade
        #BODRUM
        #tatil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Haluk Levent gözaltına alındı
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz açık
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz açık
        Kahreden kaza! Bir aile yok oldu!
        Kahreden kaza! Bir aile yok oldu!
        "İlk amacımız Şampiyonlar Ligi"
        "İlk amacımız Şampiyonlar Ligi"
        Korkunç saldırı! İki ablasını boğmaya çalıştı!
        Korkunç saldırı! İki ablasını boğmaya çalıştı!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Souvenirs d'İlber
        Souvenirs d'İlber
        ABD'li Senatör hayatını kaybetti
        ABD'li Senatör hayatını kaybetti
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı
        Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı
        6 ayda 434 milyon liralık madeni para cebe girdi
        6 ayda 434 milyon liralık madeni para cebe girdi
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Pazarlık payını artıracak
        Pazarlık payını artıracak
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Yıllarca fark etmeden izlemişiz!
        Yıllarca fark etmeden izlemişiz!
        En dikkatli gözler bile bazı farkları kaçırıyor!
        En dikkatli gözler bile bazı farkları kaçırıyor!
        Geceleri battaniye aratan rotalar!
        Geceleri battaniye aratan rotalar!