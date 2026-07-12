Nesrin Cavadzade eşi Kadir Taner Uçar'la Bodrum'da aşk tazeledi
Yeni evli çift Nesrin Cavadzade ve Kadir Taner Uçar, Bodrum tatilinde hem eğlendi hem romantik anlar yaşadı
Giriş: 12 Temmuz 2026 - 16:40 Güncelleme:
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Bodrum’da evlendiği eşi Kadir Taner Uçar ile birlikte önceki gün Yalıkavak’ta bir beach’te objektiflere yansıdı.
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Yeni evli çift, yazın ve denizin tadını çıkarırken enerjik halleriyle dikkat çekti.
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Güne denizde başlayan ikili, ellerine aldıkları raketlerle suyun içinde tenis oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.
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Neşeleriyle çevredekilerin de ilgisini çeken çift, adeta balayı havasını Bodrum’a taşıdı.
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Eğlenceli dakikaların ardından romantizm dozu da yükseldi.
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Kadir Taner Uçar’ın eşi Nesrin Cavadzade’yi kucaklayarak ayaklarını yerden kesmesi objektiflere yansıdı.